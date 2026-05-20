Google представил масштабное обновление «Поиска» за более чем 25 лет

Компания Google объявила о крупнейшем обновлении «Поиска» за более чем 25 лет. Поисковая система теперь еще больше опирается на искусственный интеллект, а также она стала более персонализированной, а ответы — визуальными.

В основе «Поиска» теперь лежит новая ИИ-модель Gemini 3.5 Flash. Главным изменением стала полностью переработанная поисковая строка. Она практически превратилась в ИИ-интерфейс с агентами, генерацией интерфейсов и возможностью выполнять задачи вместо пользователя.

Теперь «Поиск» умеет работать не только с текстовыми запросами, но и с изображениями, файлами, видео и даже открытыми вкладками Chrome. Вместо обычного автодополнения система предлагает ИИ-подсказки и помогает сформулировать сложный запрос, а затем поддерживает полноценный диалог с сохранением контекста между вопросами. К переписке с чат-ботом можно перейти прямо из «Обзора» — каждый последующий уточняющий запрос повышает релевантность ответов. При желании пользователь может вернуться к традиционному интерфейсу.

Еще одно крупное нововведение — поисковые агенты, которые могут постоянно отслеживать нужную пользователю информацию в фоновом режиме. Например, искать подходящую квартиру по заданным параметрам, следить за скидками, мониторить спортивные события или проверять появление новых товаров. В некоторых сценариях ИИ сможет даже самостоятельно связываться с сервисами и компаниями для бронирования услуг или уточнения информации. Агентов можно легко создавать, настраивать и управлять несколькими единицами прямо в поиске.

Другое нововведение — превращение поиска в инструмент для создания мини-приложений. Благодаря интеграции Gemini 3.5 Flash и проекта Antigravity система сможет создать код и предоставить ответ в виде интерфейса, соответствующего потребностям пользователя. Это могут быть интерактивные визуализации, таблицы, симуляции или трекеры прямо внутри поисковой выдачи. Если же вопрос носит не разовый характер, то Antigravity в поиске создает панель мониторинга и трекеры, к которым можно время от времени возвращаться — получается небольшое веб-приложение по запросу.

Первыми новыми функциями смогут воспользоваться подписчики платных тарифов Google AI Pro и Ultra. Google подчеркивает, что классическая выдача со ссылками никуда не исчезнет, но теперь она станет частью нового ИИ-поиска.