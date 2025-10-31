Итоги Blockchain Life 2025 в Дубае: рекордные 16 730 участников и новый проект от Павла Дурова

15-й юбилейный Blockchain Life вновь подтвердил статус ведущего мирового события в индустрии. Форум установил новый рекорд, собрав 16 730 участников из 130 стран.

В честь юбилея форум объединил пионеров индустрии, крупнейшие компании и инновационные проекты.

На сцене выступили более 160 спикеров, среди которых лидеры глобальных экосистем и крупнейших компаний: Tether, Mastercard, DWF Labs, TRON, Mysten Labs (Sui), CoinMarketCap, TON, Ripple, Google Cloud, Animoca Brands, Trust Wallet, 1inch, Amazon, KuCoin, OKX, ADGM, dYdX и многие другие.

Программа форума была насыщена эксклюзивными инсайдами и аналитикой. Участники обсуждали ключевые стратегии, новые тренды и будущее цифровых активов, Web3 и майнинга.

Одним из главных событий форума стало выступление Павла Дурова, основателя Telegram, который вышел на сцену с долгожданным анонсом. В ходе своего выступления он представил Cocoon — новую сеть объединяющую блокчейн TON и децентрализованные AI-технологии. Анонс мгновенно стал одной из самых обсуждаемых тем форума и всей криптоиндустрии.

Завершая свое выступление, основатель Telegram призвал весь зал «встать за свои права и свободу».

В экспо-зоне форума было представлено более 200 стендов, где ведущие компании продемонстрировали свои решения и технологии.

Среди них — OKX, Bybit, KuCoin, HTX, Bitget, BingX, MEXC, Toobit, BitMEX, Ledger, Tron, Trust Wallet, Bitmain, Canaan, Uminers и многие другие.

Также, в течение двух дней на площадке форума проходил финал World Series of Crypto Trading (WSCT) — первого в мире международного трейдингового турнира, проведённого вживую.

Кульминацией юбилейного форума стала официальная Afterparty в клубе Iris.

Более 1300 VIP-гостей насладились атмосферой премиального нетворкинга, угощениями, шоу-программой и эксклюзивным сетом от Akon, который сделал вечер по-настоящему незабываемым.

Вокруг дат форума состоялось более 300 сайд-ивентов, превративших Дубай в эпицентр крипто нетворкинга.

Главные крипто события 2026 года:

– Blockchain Forum состоится в Москве 14-15 апреля

– Blockchain Life состоится в Дубае 1-2 декабря накануне Гран-при Формулы 1

Билеты и спонсорские пакеты по специальной ранней цене уже доступны на официальном сайте: blockchain-life.com

Генеральный спонсор: Uminers

Организаторы: Listing.Help и Jets.Capital

Генеральный спонсор Afterparty: Bitmain