Samsung Galaxy Watch-da ürək çatışmazlığını erkən aşkar edən texnologiya təqdim etdi

Samsung Galaxy Watch seriyasına yeni funksiya əlavə etməyi planlaşdırır ki, bu funksiya sol mədəciyin sistolik disfunksiyası (SMD) əlamətlərini aşkar edə biləcək. Yeni texnologiya Cənubi Koreyalı Medical AI şirkəti ilə birgə hazırlanmış süni intellekt alqoritminə əsaslanır.
Sistolik disfunksiya sol mədəciyin ürək əzələsinin effektiv şəkildə qanın aortaya vurmasını təmin edə bilməməsi ilə xarakterizə olunur. Bu vəziyyət ürək çatışmazlığının 50%-nin səbəbi sayılır və orqanlara və toxumalara kifayət qədər qan axını təmin etmədiyi üçün ciddi sağlamlıq riskləri yaradır.
Alqoritm Galaxy Watch-un daxili sensorlarından əldə olunan məlumatları — o cümlədən elektrokardioqram göstəriciləri və digər fizioloji parametrləri — analiz edir. Sistem ürək ritminin və nəbz dəyişkənliyinin miokard disfunksiyasının ilkin mərhələlərinə xas nümunələrini aşkar edir.
Texnologiya Cənubi Koreyanın tibb müəssisələrində sınaqdan keçirilib. Hazırda alqoritm ölkə üzrə 100-dən çox xəstəxanada 120 min xəstənin vəziyyətini aylıq olaraq monitorinq edir. Cənubi Koreya Qida və Dərman Standartları İdarəsi (MFDS) texnologiyanın tibbi məqsədlərlə istifadəsini təsdiqləyib.
Samsung planlaşdırır ki, funksiya zəruri icazələr alındıqdan sonra Cənubi Koreya bazarında istehlakçı modellərinə inteqrasiya olunsun. Beynəlxalq bazarlarda tətbiq üçün isə müvafiq ölkələrin tənzimləyici orqanları tərəfindən sertifikatlaşdırma, o cümlədən ABŞ-da FDA və Avropa İttifaqında CE sertifikatları tələb olunacaq.
Şirkət nümayəndələri qeyd edirlər ki, bu funksiya diaqnoz qoymaq üçün nəzərdə tutulmayıb, yalnız skrininq və erkən xəbərdarlıq məqsədi daşıyır. SMD əlamətləri aşkar edildikdə cihaz istifadəçiyə kardioloqa müraciət etməyi tövsiyə edir.