7 октября, 2025
Steam sentyabr statistikası: VR bazarında yeni lider ortaya çıxdı

Steam sentyabr statistikası: VR bazarında yeni lider ortaya çıxdı

Valve ənənəvi olaraq Steam platformasında istifadə olunan avadanlıqlarla bağlı aylıq statistikanı paylaşdı. Gəlin görək, oyunçular sentyabr ayında hansı texnikadan istifadə ediblər.

Hesabatda gözlənilməz nəticə yoxdur — əvvəlki ayların trendləri sadəcə davam edir. NVIDIA GeForce RTX 4060 mobil versiyası ən populyar qrafik çipi mövqeyini möhkəmləndirərək 4,63% istifadəçi payı ilə (+0,2%) liderliyini qoruyur.

Ardınca masaüstü RTX 3060 (4,25%, -0,37%) və RTX 4060 (4,08%, -0,58%) gəlir. Ən güclü modellər — RTX 4090RTX 5090 isə hələ də çox az istifadəçi tərəfindən istifadə olunur (0,86% və 0,29%, artım müvafiq olaraq +0,01% və +0,04%).

İstifadəçilər əməliyyat sistemlərində də dəyişikliklərə davam edir: Windows 10 payını -2,90% itirərək 32,18%-ə düşüb, Windows 11 isə +2,65% artımla 63,04%-ə çatıb. Windows 7 istifadəçilərinin payı isə cəmi 0,07% təşkil edir — retro sevərlərin kiçik bir hissəsi.

Ən maraqlı dəyişikliklərdən biri virtual reallıq cihazları seqmentində baş verib: burada yeni lider — Meta Quest 3 olub. O, əvvəlki lider Quest 2-ni geridə qoyaraq 3,47% artımla 26,68% istifadəçi payına çatıb (Quest 2 — 26,17%).

Steam-in sentyabr hesabatı bir daha göstərir ki, oyunçular yeni nəsil texnologiyalara keçidi davam etdirir və VR bazarında da nəsil dəyişimi artıq başlayıb.

Statistika ilə daha ətraflı şəkildə buradan tanış ola bilərsiniz.

