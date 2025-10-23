Reebok sağlamlıq və aktivliyi izləyən Smart Ring ağıllı üzüyünü təqdim etdi

İdman brendi Reebok, fitnes şirkəti F45 ilə birgə öz ilk ağıllı üzüyünü — Reebok Smart Ring modelini təqdim edib. Bu cihaz müxtəlif sağlamlıq və fiziki aktivlik göstəricilərini izləmək üçün nəzərdə tutulub.
Üzükdəki sensorlar sayəsində o, ürək döyüntülərini, qan oksigen səviyyəsini, yuxu keyfiyyətini, bədən temperaturunu və stress dərəcəsini ölçə bilir. Həmçinin yandırılan kalori miqdarı, gedilən məsafə və aktivlik müddəti kimi məlumatları da qeydə alır.
Yeniliyin əsas xüsusiyyəti One Score adlı sistemdir — bu, 0-dan 100-ə qədər olan vahid göstəricidir və istifadəçinin sağlamlıq, fiziki hazırlıq və ümumi vəziyyətinə dair bütün məlumatları nəzərə alaraq məşqə hazır olma səviyyəsini göstərir.
Şirkətin sözlərinə görə, bu funksiya istifadəçiyə öz bədəninin hazırkı vəziyyətini və bərpa üçün lazım olan vaxtı tez qiymətləndirməyə imkan verir. Üzük eyni zamanda yuxu keyfiyyəti və stress səviyyəsi barədə ayrıca hesabat da təqdim edir.
Reebok Smart Ring qara, qızılı və gümüşü rəng variantlarında satışa çıxarılıb, qiyməti isə 249 ABŞ dollarıdır.