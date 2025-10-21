spot_img
21 октября, 2025
spot_img
ДомойAVБытовая техникаRedmi ev üçün münasib qiymətə Projector 4 Pro adlı Full HD proyektor...

Redmi ev üçün münasib qiymətə Projector 4 Pro adlı Full HD proyektor təqdim etdi

Redmi şirkəti 120 düyümə qədər təsvir proyeksiya edə bilən yeni Projector 4 Pro modelini təqdim edib. Qurğu avtomatik şəkil tənzimlənməsi, fokuslama və görüntü korreksiyası funksiyalarına malikdir.

Yeni proyektor lazer işıq mənbəyi ilə təchiz olunub, 1920×1080 piksel (Full HD) qətnaməni dəstəkləyir və 600 CVIA-lümen parlaqlıq təmin edir. Proyeksiya nisbəti 1.25:1 təşkil edir. Cihaz həmçinin MEMC texnologiyasını dəstəkləyir ki, bu da hərəkətli səhnələrdə daha axıcı görüntü yaradır.

Göz sağlamlığını qorumaq üçün SGS Low Blue Light sertifikatlı mavi işıq filtri istifadə olunub. Performansa MediaTek MT9660 prosessoru, 2 GB RAM və 32 GB daxili yaddaş cavabdehdir. Siqnal mənbələrinə qoşulmaq üçün HDMI (ARC) portu, digər cihazlar üçün USB Type-A 2.0 girişi, qulaqlıq və ya akustik sistemlər üçün isə 3,5 mm audio çıxışı mövcuddur. Bundan əlavə, iki 8 Vt-lıq dinamik və aşağı tezlikləri gücləndirən passiv radiator, eləcə də Wi-Fi dəstəyi var.

Redmi Projector 4 Pro Çində 210 ABŞ dollarına satışa çıxarılıb.

Предыдущая статья
Ноутбук Fujitsu FMV Note UX-K3 имеет рекордно низкий вес — всего 634 грамма
Следующая статья
Apple iOS 26.1-də Liquid Glass-ın dərəcəsini tənzimləmək imkanı əlavə edib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,865ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»