Redmi ev üçün münasib qiymətə Projector 4 Pro adlı Full HD proyektor təqdim etdi

Redmi şirkəti 120 düyümə qədər təsvir proyeksiya edə bilən yeni Projector 4 Pro modelini təqdim edib. Qurğu avtomatik şəkil tənzimlənməsi, fokuslama və görüntü korreksiyası funksiyalarına malikdir.
Yeni proyektor lazer işıq mənbəyi ilə təchiz olunub, 1920×1080 piksel (Full HD) qətnaməni dəstəkləyir və 600 CVIA-lümen parlaqlıq təmin edir. Proyeksiya nisbəti 1.25:1 təşkil edir. Cihaz həmçinin MEMC texnologiyasını dəstəkləyir ki, bu da hərəkətli səhnələrdə daha axıcı görüntü yaradır.
Göz sağlamlığını qorumaq üçün SGS Low Blue Light sertifikatlı mavi işıq filtri istifadə olunub. Performansa MediaTek MT9660 prosessoru, 2 GB RAM və 32 GB daxili yaddaş cavabdehdir. Siqnal mənbələrinə qoşulmaq üçün HDMI (ARC) portu, digər cihazlar üçün USB Type-A 2.0 girişi, qulaqlıq və ya akustik sistemlər üçün isə 3,5 mm audio çıxışı mövcuddur. Bundan əlavə, iki 8 Vt-lıq dinamik və aşağı tezlikləri gücləndirən passiv radiator, eləcə də Wi-Fi dəstəyi var.
Redmi Projector 4 Pro Çində 210 ABŞ dollarına satışa çıxarılıb.