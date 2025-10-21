Razer süni intellektə malik və 4K videoyazma dəstəkləyən Kiyo V2 veb-kamerasını təqdim etdi

Razer şirkəti yeni Kiyo V2 veb-kamerasını təqdim edib. Qurğu iki fərqli versiyada satışa çıxarılacaq — onlar əsasən matrisa çözünürlüğü və qiymət baxımından fərqlənirlər.
Kamera Sony-nin STARVIS matrisası ilə təchiz olunub və MJPEG, YUY2 və NV12 sıxılma formatlarını dəstəkləyir. Dərinləşdirilmiş tənzimləmələr üçün Razer Synapse proqramı nəzərdə tutulub və bu proqram Camo texnologiyası ilə işləyir. Kamera avtomatik ekspozisiya, ağ balansı və səs-küy səviyyəsi kimi parametrləri real vaxtda tənzimləyə bilir.
Daha bahalı versiya — Kiyo V2 — 4K (30 FPS) rejimində video çəkə bilir. Daha sadə Kiyo V2 X modeli isə QHD (Quad High Definition) çözünürlükdə, lakin 60 FPS kadr tezliyində işləyir. Hər iki model süni intellekt əsaslı izləmə və fokuslama sisteminə malikdir — bu funksiyalar Camo Studio texnologiyası vasitəsilə həyata keçirilir.
Razer Synapse interfeysi üzərindən istifadəçi fonu dəyişə, bokeh effektinin səviyyəsini tənzimləyə və videoya bədii effektlər əlavə edə bilər.
Kiyo V2 modelinin başlanğıc qiyməti təxminən 150 ABŞ dollarıdır, daha sadə Kiyo V2 X versiyası isə təxminən 100 dollara təklif olunur.