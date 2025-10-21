Realme GT8 и GT8 Pro: доступные флагманы получили камеру от Ricoh

Сегодня в Китае была представлена флагманская серия Realme GT8, в которую вошли две модели — базовая GT8 и Pro-версия. Устройства получили основную камеру, разработанную совместно с компанией Ricoh.

Realme GT8 Pro получил сменные модули блока основной камеры, позволяющие менять внешний вид устройства. Пользователям доступны четыре варианта оформления, включая Functional Robot в виде мини-робота с подсветкой и прозрачный Rubik’s Cube. У базового Realme GT8 используется классический круглый блок камер.

GT8 Pro стал первым смартфоном с оптикой, соответствующей стандартам культовых камер Ricoh GR. В основе лежат линзы с высокой прозрачностью, минимальными искажениями и усиленной защитой от бликов. Специальный режим Ricoh GR Mode повторяет фирменный интерфейс камер GR. Режим Ricoh GR включает фокусные расстояния 28 и 40 мм, пять фирменных цветовых фильтров (Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone и High-Contrast B&W) и специальные водяные знаки.

Основная камера у GT8 Pro представлена тремя модулями: 50 Мп (1/1,56″, f/1,8, ИК-фильтр, антирефлективное покрытие, автофокус, OIS, запись видео 4320p@30fps / 2160p@120fps), широкоугольный на 50 Мп (1/2,88″, f/2,0, угол обзора 116°) и телеобъектив на 200 Мп (Samsung HP5, 1/1,56″, f/2,6, автофокус, OIS, 3x оптический и 6x без потерь зум). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2,4).

Базовая версия GT8 получила упрощенную камеру Ricoh GR. В нее также входят три датчика: главный на 50 Мп (1/1,56″, f/1,8, 7 линз, ИК-фильтр, антирефлективное покрытие, автофокус, OIS, запись видео 4320p@30fps/2160p@120fps), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2,2) и телеобъектив на 50 Мп (f/2,8, автофокус, OIS, 3,5x оптический зум). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2,4).

Обе модели оснащены 6,79-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 2K (508 ppi), частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя до 3200 Hz (отклик 360 Hz при работе с четырьмя пальцами) и яркостью 2000 нит (пиковая яркость 7000 нит в HDR). Панели выполнены на базе материалов BOE и поддерживают точную цветопередачу, DC Dimming и режим защиты зрения.

В основе GT8 лежит прошлогодний процессор Snapdragon 8 Elite, а в GT8 Pro –новый Snapdragon 8 Elite. Предусмотрена оперативная память LPDDR5X до 16 Gb и накопители UFS 4.0/4.1 (у Pro-версии) до 1 Tb. Используется испарительная камера площадью 7000 мм². Дополнительный графический чип R1 отвечает за сверхчеткую картинку и стабильную частоту кадров в более чем 100 играх.

Емкость аккумулятора у обеих смартфонов одинаковая и составляет 7000 мАч. Базовая модель поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, а Pro-версия — проводную на 120 Вт и беспроводную на 50 Вт. В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, NFC, порт USB Type-C, два слота nano-SIM, равноценные стереодинамики с улучшением басов (1115E у GT8 Pro), мощный линейный вибромотор и защита IP66/IP68/IP69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Фирменный модуль связи Sky S1 улучшает качество сигнала в играх и поддерживает 21 диапазон 5G. Смартфоны работают под управлением Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0. Габариты и вес GT8: 161,8 х 76,87 х 8,2/8,3 мм, 214 гр., GT8 Pro: 161,8 х 76,87 х 8,2/8,3 мм, 218 гр.

Оба смартфона доступны в белом, зеленом и синем цветах. Зеленая модификация у обеих моделей выполнена из материала, имитирующего бумагу, а у GT 8 Pro этот материал применяется и в синей расцветке. Цена в Китае на Realme GT8 начинается с $407 за версию 12/256 Gb, а цена на GT8 Pro – с $561 за ту же конфигурацию. В ближайшее время ожидается мировой релиз серии.