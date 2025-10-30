spot_img
30 октября, 2025
«Nar» вручил ключи от автомобиля первому победителю лотереи «Çoox Şanslı»

Выгодный мобильный оператор «Nar» поздравил первого победителя автомобильного розыгрыша лотереи «Çoox Şanslı» – Заура Гулиева, вручив ему ключи от нового Haval H6 Ultra. Кроме того, в последнем тираже ещё три абонента «Nar» – Улькар Ибрагимова, Мовсум Мамедов и Хадиджа Алиева –  выиграли смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Лотерея «Çoox Şanslı» продлится до конца года. В течение этого времени абоненты «Nar» смогут выиграть замечательные призы: смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro –  каждый день, автомобиль Haval H6 Ultra –  каждую неделю и автомобиль Li L9 Ultra –  в финальном розыгрыше. Победители определяются случайным образом и объявляются в прямом эфире.

Следует отметить, что для участия в лотерее «Çoox Şanslı» абонентам Nar достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN — 7 шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN — 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение «Nar+» или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

