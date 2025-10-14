QNAP выпускает 5-портовый полнофункциональный 10GbE коммутатор серии QSW 3000, предлагающий сверхэффективное обновление до высокоскоростной сети 20 Гбит/с

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, представила новый 5-портовый полнофункциональный 10GbE мультигигабитный/оптоволоконный коммутатор со стабильным и простым управлением сетью — QSW-L3205-1C4T. Благодаря четырем портам 10GbE Multi-Gig RJ45 и одному комбинированному порту 10GbE SFP+/RJ45, QSW-L3205-1C4T обеспечивает максимальную производительность сети при минимальных затратах, что делает его наиболее экономичным выбором для небольших студий и создателей контента, переходящих с неуправляемых коммутаторов на коммутаторы с облегченным управлением.

«Для небольших студий главная проблема заключается в том, что задачи редактирования и резервного копирования замедляют друг друга, — отмечает Рональд Сю (Ronald Hsu), менеджер по продуктам QNAP. — С выпуском нашего второго коммутатора с облегченным управлением QSW-L3205-1C4T, мы предлагаем компактное и экономичное решение с меньшим количеством портов, которое при этом отвечает реальным потребностям. Он не только эффективно объединяет полосу пропускания, но и использует VLAN и QoS для сегментации различных рабочих процессов и установки приоритетов, обеспечивая бесперебойное редактирование и более надежное резервное копирование. Небольшой коммутатор может обеспечить высокоэффективную и стабильную работу сети».

Основные характеристики QSW-L3205-1C4T:

Полноценная высокоскоростная передача данных 10GbE: пять полноценных портов 10GbE с общей коммутационной способностью 100 Гбит/с. Четыре порта RJ45 поддерживают мультигигабитный NBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M), обеспечивая стабильную производительность 10GbE при использовании кабелей Cat 6a (или выше), что идеально подходит для задач, требующих высокой пропускной способности, таких как видеомонтаж и резервное копирование.

Гибкие комбинированные порты: один комбинированный порт SFP+/RJ45, порты SFP+ обратно совместимы с модулями SFP 1G. Легко подключайте оптоволоконные и медные устройства в различных средах и с увеличенными восходящими каналами.

LACP: агрегирует пропускную способность до 20 Гбит/с, идеально подходит для использования с сетевым хранилищем QNAP для объединения портов или многоканального SMB-соединения, что значительно повышает производительность резервного копирования и передачи данных. QoS: Предварительно оптимизировано для VoIP, потоковой передачи и резервного копирования. Простая настройка, ускоряющая и упрощающая развертывание.

VLAN для безопасной сегментации: Быстрая настройка VLAN через QSS для изоляции трафика и повышения безопасности сети с минимальной настройкой.

Поддержка Jumbo-кадров: Поддержка Jumbo-кадров размером до 12 Кбайт (больше, чем у аналогичных моделей), что улучшает передачу больших файлов и стабильность работы NAS.

IGMP Snooping для более плавной многоадресной рассылки: Эффективное управление многопотоковым трафиком между NAS и NVR, обеспечивая бесперебойную работу как для видеонаблюдения, так и для воспроизведения мультимедиа.

QNAP Switch System (QSS) с Qfinder Pro: Легкое обнаружение, настройка и управление QSW-L3205-1C4T. Поддержка онлайн-обновлений прошивки для простого обслуживания.

Безвентиляторная настольная конструкция: Компактный размер с эффективным пассивным охлаждением обеспечивает бесшумную работу без вентилятора — идеально подходит для размещения на офисных столах или в творческих рабочих местах, обеспечивая при этом устойчивость и комфортную среду.

Получить больше информации об управляемых/неуправляемых коммутаторах QNAP можно по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/product/compare-switches.

Оформить заявку на приобретение QSW-L3205-1C4T можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Ориентировочная цена устройства на условиях MSRP составляет 739 AZN.