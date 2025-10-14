“AzInTelecom” “Baku Fintech Forum 2025” tədbirində

spot_img
14 октября, 2025
“AzInTelecom” MMC yerli və regional maliyyə institutlarının iştirakı ilə keçirilən “Baku Fintech Forum 2025” tədbirində iştirak edib.

9 oktyabr tarixində Bakıda keçirilən forumda “AzInTelecom” interaktiv stendi ilə çıxış edib. Stenddə tədbir iştirakçılarına şirkətin rəqəmsal xidmət və məhsulları ilə bağlı məlumat verilib.

Forum çərçivəsində “AzInTelecom”un Kommersiya departamentinin direktoru Fərrux Fərəcullayev çıxış edərək biometriya texnologiyasının maliyyə sahəsində yaratdığı üstünlüklərdən danışıb. O, SİMA Rəqəmsal Həllər Platformasına daxil olan məhsulların maliyyə sektoruna inteqrasiyasını banklar və maliyyə təşkilatları ilə uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi kimi qiymətləndirib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 22 bankdan 15-nin SİMA məhsullarından istifadə etdiyini vurğulayıb. Fərrux Fərəcullayev, həmçinin qeyd edib ki, fərdi sahibkarlar üçün “SİMA İmza”nın İnternet Vergi İdarəsinə inteqrasiyası tam başa çatdırılıb və hazırda sahibkarlar “6AYPULSUZ” promokodu ilə xidmətlərdən altı ay müddətinə ödənişsiz istifadə edə bilirlər.

“Baku Fintech Forum” rəqəmsal bankçılıq və ödənişlər, maliyyə texnologiyalarında təhlükəsizliyin gələcəyi və dayanıqlı ekosistemin qurulması kimi mühüm mövzular ətrafında panel sessiyaları ilə yadda qalıb. Panel müzakirələrdə “fintex” istiqamətləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. “AzInTelecom” əməkdaşları digər iştirakçılarla yeni əməkdaşlıqların qurulması və şəbəkələşmə imkanlarını müzakirə ediblər.

“AzInTelecom” haqqında

AZCON Holding  şirkətlərindən olan “AzInTelecom” MMC rəqəmsal dünyada keyfiyyətə üstünlük verənlərə təhlükəsiz, etibarlı və rahat adaptasiya edilən xidmətlər təqdim edir. Şirkətin xidmətləri arasında güclü və təhlükəsiz “bulud” həlləri, yeni nəsil rəqəmsal imza və identifikasiya xidmətləri, biznesin idarə edilməsində effektivlik təmin edən rəqəmsal platformalar və kibertəhlükəsizlik həlləri xüsusi yer tutur. Bu xidmətlər vasitəsilə “AzInTelecom” müştərilərinə rəqəmsal transformasiya sahəsində ən müasir texnologiyaları təqdim etməklə iş dünyasında innovasiyalara liderlik edir.

