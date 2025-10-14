Камера моментальной печати Fujifilm instax mini LiPlay+ объединяет в себе функции съемки, печати и звукозаписи фото

Компания Fujifilm обновила ассортимент камер моментальной печати гибридной моделью instax mini LiPlay +, которая объединяет в себе функции съемки, печати и звукозаписи фотографий.

Особенностью камеры является функция Instax Sound Print, с помощью которой можно добавлять к фотографии трехсекундный звуковой фрагмент. Добавлять звук к фото можно как во время съемки, так и после из других источников через мобильное приложение.

На отпечатанном снимке размещается QR-код и при его сканировании смартфоном воспроизводится аудио. Помимо этого, можно создавать Instax Sound Album — слайд-шоу из фотографий со звуком. Предварительный просмотр и работа с меню осуществляются на 3-дюймовом TFT-цветном дисплее.

Камера оснащена двумя сенсорами: основной на 28 мм с автофокусировкой и светосилой f/2.0, а также фронтальной на 23 мм, светосилой f/2.2 с фиксированным фокусом. Снимки, сделанные любой из камер, сохраняются на внутренней памяти или на дополнительной карте microSD. Функция Layered Photo Mode позволяет создавать фотоколлажи, комбинируя изображения из двух камер. Расширить функциональность камеры можно через мобильное приложение, в котором можно управлять камерой с помощью смартфона и печатать фотографии с галереи смартфона.

Fujifilm instax mini LiPlay+ поступит в продажу в конце октября по цене $235 в двух цветовых вариантах корпуса: Sand Beige и Midnight Blue.