Intel представил апскейлер XeSS 3 с функцией мультикадровой генерации

На конференции Tech Tour компания Intel анонсировала XeSS 3 — следующее поколение своей технологии масштабирования изображения на базе искусственного интеллекта.

Главным нововведением стала функция многокадровой генерации XeSS-MFG (Multi-Frame Generation), расширяющая возможности XeSS за пределы традиционной однокадровой интерполяции. Она позволяет генерировать несколько промежуточных фреймов для более плавной анимации и повышения воспринимаемой частоты кадров. Фактически это аналог технологии мультикадровой генерации, которая присутствует в составе Nvidia DLSS 4.

XeSS-MFG способна генерировать до четырех кадров из двух исходных, используя сеть оптического потока на основе векторов движения и буферов глубины. Технология может создавать три дополнительных кадра, обеспечивая увеличение выходной частоты кадров до четырех раз.

При этом XeSS-MFG будет поддерживать все графические процессоры Arc с матричными движками XMX, включая графику Arc A-серии, встроенную графику процессоров Core Ultra 200 (Xe2) и будущие продукты Arc B-серии (Xe3). Позже более старые модели на архитектуре Xe1 также получат поддержку. Таким образом, Intel станет первой компанией, внедрившей многокадровую генерацию сразу на нескольких поколениях оборудования.

Intel также сообщила о новых настройках, которые появятся в фирменном приложении Graphics Software. Благодаря функции Frame Generation Override пользователи смогут вручную выбирать режимы генерации 2x, 3x, 4x или позволить приложению определять параметры автоматически. В этом же обновлении добавлена функция Shared GPU/NPU Memory Override, позволяющая выделять системную память для рабочих нагрузок iGPU и NPU, аналогично функции общей памяти у AMD.

Кроме того, компания анонсировала облачную систему предварительной компиляции игровых шейдеров, снижающую лаги — аналогичную решениям от Microsoft и Valve.

Ожидается, что релиз XeSS 3 и новых функций состоится в 2026 году вместе с платформой Panther Lake и графической архитектурой Xe3.