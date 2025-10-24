Представлен 98-дюймовый 4К-телевизор Redmi TV X 2026 с подсветкой Mini LED

Бренд Redmi на мероприятии в Китае, кроме флагманских смартфонов серии K90 и smart-часов Watch 6, представил новую модель телевизора линейки Redmi TV X 2026. Экран устройства оснащен Mini LED-подсветкой с 880 зонами локального затемнения изображения, пиковой яркостью 1300 нит и динамической контрастностью 12 000 000:1. Новый датчик освещения автоматически подстраивает яркость и цветовую температуру под окружающее освещение.

Телевизор оснащен 4K-панелью с частотой 144 Hz и поддержкой технологии VRR (переменная частота обновления). В игровом режиме кадровая частота может увеличиваться до 288 Hz (при разрешении 2560×1440). Поддерживаются HDR10+, технологии Dolby Vision Gaming и AMD FreeSync Premium.

Redmi TV X 2026 оснащен 4-ядерным процессором MediaTek MT9655 (Arm Cortex-A73) и GPU Mali-G52, 4 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти. В оснащение входят три порта HDMI (два HDMI 2.1), два USB (один USB 3.0), Ethernet, 3,5 аудиоразъем, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Программная платформа устройства — HyperOS 3.

Цена телевизора в Китае составляет $1066. О доступности устройства на глобальном рынке информации пока нет.