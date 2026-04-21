21 апреля, 2026
Представлены телевизоры Huawei Vision Smart Screen S7 Pro с ИИ-камерой

Представлены телевизоры Huawei Vision Smart Screen S7 Pro с ИИ-камерой

Huawei Vision Smart Screen S7 Pro

Компания Huawei представила телевизоры серии Vision Smart Screen S7 Pro. В линейку вошли модели с экранами диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов, оснащенные панелью с разрешением 4K и подсветкой Mini LED.

Экран поддерживает частоту обновления 144 Hz с возможностью повышения до 288 Hz (в игровом режиме), а пиковая яркость достигает 2000 нит. Заявлены статическая контрастность до 5000:1, охват 100% цветового пространства Display P3 и антибликовое покрытие, которое улучшает видимость картинки при ярком свете.

За вывод звука отвечает 2.1-канальная система, которая имеет выделенный сабвуфер и обеспечивает мощность до 130 Вт. Телевизоры работают под управлением HarmonyOS 4.3 и поставляются с 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb встроенной флеш-памяти.

В конструкции Vision Smart Screen S7 Pro предусмотрена камера, за счет которой обеспечивается работа ряда функций на базе искусственного интеллекта, например, подсказки по правильной осанке и минимального расстояния до экрана, что особенно полезно для детей. Кроме того, телевизор поддерживает ввод с помощью стилуса, позволяя пользователям писать или рисовать непосредственно на экране, таким образом превращая телевизор в умный дисплей.

Цена на Huawei Vision Smart Screen S7 Pro в Китае стартует от $1100 за 65-дюймовую модель до $2600 за 98-дюймовую. Информации о сроках запуска глобальных продаж пока нет.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition: OLED-экран 120 Hz, чип Kirin и фирменная ОС
