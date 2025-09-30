Redmi TV X 2026 — 85-дюймовый телевизор с 4К-экраном 144 Hz для геймеров

Бренд Redmi выпустил 85-дюймовый телевизор Redmi TV X 2026, который позиционируется как игровая модель. Экран устройства оснащен передовой подсветкой Mini-LED, имеющей 640 независимых зон локального затемнения изображения, поддерживает разрешение 4K (3840×2160 пикселей) при кадровой частоте 144 Hz и имеет пиковую яркость 1200 нит. В игровом режиме кадровая частота может увеличиваться до 288 Hz. Телевизор поддерживает технологии Dolby Vision Gaming и AMD FreeSync Premium.

В основе аппаратной платформы Redmi TV X 2026 лежит 4-ядерный процессор с ядрами Cortex-A73, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенной флеш-памяти — 64 Gb. Программная платформа устройства — HyperOS 3. В набор интерфейсов входят разъемы HDMI (2.1 + 2.0) и USB-A (3.0 + 2.0), Ethernet, антенный и оптический вход, AV, а также модули Bluetooth и модуль Wi-Fi 6. Мощность встроенной аудиосистемы составляет 30 Вт, есть поддержка голосового управления и набор технологий для защиты зрения пользователей.

Цена Redmi TV X 2026 в Китае составляет около $672. Когда выйдет международный релиз – не сообщается.