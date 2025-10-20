Планшет iQOO Pad 5e получил мощный чип Snapdragon 8s Gen 3

Кроме флагманского смартфона iQOO 15 сегодня в Китае был представлен планшет iQOO Pad 5e. Устройство не является новой моделью, это переименованный Vivo Pad 5e, который был представлен неделю назад. Отличия только в расцветках корпуса, а также нет версии с антибликовым покрытием экрана. Ценники точно такие же, как на Vivo Pad 5e.

iQOO Pad 5e оснащен IPS-экраном диагональю 12,1 дюйма с разрешением 2800×1968 пикселей, частотой обновления 144 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Яркость экрана достигает 900 нит. Планшет работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 8s Gen 3, графика — Adreno 735. В планшете используется крупная графитовая система охлаждения площадью 32 200 мм². Предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Gb быстрой флеш-памяти UFS 4.1.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Планшет также получил поддержку модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и 4 динамика. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной — 5 Мп. Планшет работает под управлением Android 15 с оболочкой OriginOS 5, адаптированной для устройств с большими дисплеями. Габариты и вес: 266,43 х 192 х 6,62 мм, 584 гр.

Цены на iQOO Pad 5e:8/128 Gb – $280, 8/256 Gb – $323, 12/256 Gb – $365, 16/512 Gb – $421. Палитра расцветок включает светло-серый, темно-серый и зеленый варианты. Продажи iQOO Pad 5e в Китае уже начались.