Представлен флагманский смартфон iQOO 15 с мощной начинкой

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона iQOO 15, ориентированный в первую очередь на геймеров. Аппарат получил мощное железо, продвинутую систему охлаждения и емкий аккумулятор. Производитель отмечает, что iQOO 15 стал первым устройством бренда, способным обеспечить «графику консольного уровня» в мобильном форм-факторе.

iQOO 15 оснащен 6,85-дюймовым OLED-дисплеем (Samsung M14) с разрешением 2K+ (3168 x 1440, 510 ppi), частотой обновления 1-144 Hz, частотой сенсорного слоя 369 Hz, ШИМ-регулировкой 2592 Hz и поддержкой Dolby Vision. Максимальная яркость всей площади экрана составляет 2600 нит, а локальная пиковая яркость — 6000 нит. Имеется антибликовая пленкой с завода. В экран встроен 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В основе iQOO 15 лежит топовый 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который работает в паре с фирменным игровым чипом Q3. По заверениям производителя, это первый в индустрии аппарат с аппаратной трассировкой лучей и возможностью запуска игр в разрешении 2K с частотой 144 fps. За графические возможности отвечает ускоритель Adreno 840. Предусмотрена скоростная оперативная память LPDDR5X Ultra и накопители UFS 4.1. Смартфон получил большую систему охлаждения, площадь которой составляет более 14 000 мм2, с двуслойной графитовой структурой и приростом эффективности на 47% по сравнению с прошлым поколением. Компания заявляет, что даже при пиковой нагрузке и игре в 144 fps температура смартфона не превысит 42 градуса.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony IMX921, 1/1.56″, f/1.88, OIS), широкоугольный объектив (Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.05, автофокус для макро) и перископический модуль (Sony LYT-600, 1/95″, f/2.65, оптический зум x3). Возможна запись видео в формате 8К. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.2, угол захвата 90 гр.)

Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю 100-ваттную проводную и 40-ваттную беспроводную зарядки. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC-модуль, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM-карты, симметричные стереодинамики, двунаправленный вибромотор и защиту IP68/IP69. Габариты и вес: 163,65 х 76,8 х 8,1 мм, 215 гр. Аппарат работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Цены на iQOO 15: 12/256 Gb — $589, 16/256 Gb — $631, 12/512 Gb — $659, 16/512 Gb — $701,16 Gb/1 Tb — $771. Продажи в Китае уже стартовали.