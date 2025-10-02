Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане

Павел Дуров, выступая на форуме Digital Bridge в Астане, объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане. Ее первыми проектами станут «коллаборации между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана». Лаборатория будет работать над пересечением технологий блокчейна и ИИ. По словам Дурова, это позволит более чем одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке. Бизнесмен также отметил, что пользователи Telegram будут первыми, кто получит доступ к этой технологии.

Отметим, что год назад Telegram открыл первый региональный офис в Казахстане. Дуров занимает 8-е место в рейтинге 146 миллиардеров России по данным исследования Forbes с состоянием в 17,1 млрд. долларов.