OpenAI запустила новый набор инструментов AgentKit для создания и обучения ИИ-агентов

Компания OpenAI на конференции DevDay 2025 представила новый набор инструментов AgentKit, предназначенный для упрощения разработки и развертывания ИИ-агентов от для задач разного уровня сложности – от простых сценариев до промышленных решений.

AgentKit представляет собой единый комплект компонентов в одном интерфейсе платформы OpenAI, который поможет быстрее создавать и оптимизировать автономных пользовательских агентов. По словам главы компании Сэма Альтмана (Sam Altman), инструмент предназначен «для всех — от индивидуальных разработчиков до крупных компаний». Платформа уже используется в Box, Canva, Evernote и HubSpot.

Набор инструментов AgentKit объединяет визуальный редактор Agent Builder, систему ChatKit и модуль Evals для проверки безопасности и точности работы агентов. Также в AgentKit входит модуль Guardrails для проверки безопасности. Agent Builder обеспечивает быстрый визуальный способ проектирования логики, шагов и идей и построен на базе Responses API, уже используемого сегодня многими разработчиками. ChatKit предоставляет собой простой встраиваемый чат-интерфейс, который разработчики могут интегрировать в собственные приложения. Его также можно размещать на веб-сайтах и настраивать в соответствии с тематикой продукта или брендом компании. Evals измеряет производительность ИИ-агента и оценивает, как его поведение в целом, так и отдельные компоненты в соответствии с множеством наборов данных для анализа.

В качестве примера простоты использования AgentKit инженер OpenAI Кристина Хуан (Christina Huang) в прямом эфире создала полноценный рабочий процесс и двух ИИ-агентов менее чем за шесть минут.

Сэм Альтман сообщил, что компания уже заключила контракты с рядом партнеров, которые начали внедрять и масштабировать использование агентов с помощью нового инструмента.