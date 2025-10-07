OpenAI анонсировала платформу приложений внутри ChatGPT

На конференции DevDay 2025 в Сан-Франциско компания OpenAI представила новый способ создания и взаимодействия со сторонними приложениями внутри ChatGPT. Пользователи чат-бота уже могут получить доступ к приложениям таких компаний, как Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow и Canva, в ближайшие недели – к DoorDash, OpenTable, Target и Uber.

OpenAI также объявила о запуске предварительной версии Apps SDK — инструмента для разработчиков, предназначенного для создания и поддержки приложений внутри ChatGPT. В демонстрации сотрудник компании попросил Canva создать постер для вымышленного сервиса по выгулу собак, а затем сгенерировать презентацию на его основе.

В другом примере ChatGPT показал дома на карте риэлторского приложения Zillow и отвечал на уточняющие вопросы пользователя, например, какие квартиры в их районе находятся в определенном ценовом диапазоне. Затем чат-бот отобразил интерактивную карту с вариантами, и пользователи могли задавать дополнительные вопросы, чтобы узнать больше о каждом из предложений. Еще пример, например, пользователь запросил плейлист для вечеринки на выходные, ChatGPT вызвал приложение Spotify.

OpenAI заявляет, что новая система приложений построена на основе протокола контекста модели (MCP), который позволяет разработчикам подключать свои источники данных к системам искусственного интеллекта. Приложения ChatGPT также могут запускать действия и отображать полностью интерактивный пользовательский интерфейс в ответах чат-бота. Некоторые приложения смогут отображать видео в ChatGPT — оно будет закреплено в верхней части веб-страницы и может изменяться в зависимости от запросов пользователя. Если пользователи уже подписаны на тот или иной продукт, они смогут войти в свою учетную запись непосредственно через ChatGPT для доступа к дополнительным функциям.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Что касается безопасности, пока неясно, будут ли создатели приложений для ChatGPT иметь доступ ко всей переписке пользователя с чат-ботом, к нескольким последним сообщениям или только к последнему запросу, вызвавшему запуск того или иного приложения. Также непонятно, как ChatGPT будет выбирать сервисы среди конкурирующих компаний.