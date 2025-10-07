Компания Trendyol присоединилась к «Маршу в поддержку климатических действий» в Баку

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире — Trendyol присоединилась к «Маршу в поддержку климатических действий» в Баку.

Мероприятие, являющееся частью Недели климатических действий в Баку, состоялось при поддержке Trendyol и PASHA Holding и было организовано Представительством ООН в Азербайджане.

Символический марш протяженностью 1.5 километра вдоль Приморского национального парка был направлен на повышение общественной осведомленности о необходимости климатических действий, а также на привлечение внимания к срочным мерам по ограничению глобального потепления до 1.5°C.

Мероприятие символизирует коллективную ответственность в сфере климатических действий, а также подчеркивает важность солидарности и взаимного доверия в борьбе с климатическим кризисом.

Марш объединил представителей различных местных и международных организаций, посольств, представителей ООН, гражданского общества, частного сектора и школьников.

Trendyol поддерживает проекты, направленные на защиту окружающей среды и сохранение природы, в странах, где ведет деятельность, стремясь создавать позитивное социальное воздействие и поддерживать устойчивое развитие.

Достижение углеродной нейтральности в операционной деятельности к 2040 году является одной из приоритетных целей Trendyol. Компания продолжает предпринимать шаги на пути к низкоуглеродному будущему, осознавая свою ответственность быть не только участником, но и тем, кто способствует ускорению этой трансформации.