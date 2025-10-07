Kaspersky для Android теперь защищает пользователей от фишинга в уведомлениях

«Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky для Android. В решении появился дополнительный уровень защиты от фишинга: теперь оно сообщает об опасных ссылках во всплывающих уведомлениях — из СМС и популярных мессенджеров, например, Telegram. Функциональность доступна в приложении начиная с версии 11.125.4.14396.

Как работает новая опция. Если в приложении, для которого пользователь настроил показ всплывающих уведомлений, злоумышленники отправят сообщение с фишинговой ссылкой, Kaspersky для Android скроет её и предупредит об опасности. Оповещения приходят как в виде push-уведомления, так и в самом приложении — чтобы обеспечить более эффективную защиту от онлайн-мошенничества.

Чтобы активировать новую функциональность, необходимо выполнить два шага:

Открыть меню Kaspersky для Android: Все функции → Защита чатов → Проверять уведомления. Разрешить доступ к уведомлениям: Настройки → Приложения и уведомления → Специальный доступ → Доступ к уведомлениям → Kaspersky → Разрешить.

В целом Kaspersky для Android обеспечивает защиту от фишинга на трёх уровнях:

защита уведомлений — обнаружение опасных ссылок в уведомлениях от приложений;

— обнаружение опасных ссылок в уведомлениях от приложений; защита чатов — блокировка переходов по опасным ссылкам в СМС и сообщениях в мессенджерах;

— блокировка переходов по опасным ссылкам в СМС и сообщениях в мессенджерах; интернет-защита — проверка URL-адресов и уведомление о попытке перехода по фишинговым ссылкам в браузерах.

Масштаб киберугрозы. В первой половине 2025 года решения «Лаборатории Касперского» заблокировали более 2 млн попыток перехода пользователей по фишинговым и скам-ссылкам на Android-устройствах по всему миру. При этом эксперты отмечают, что атакующие применяют ИИ-инструменты, в том числе для реализации более убедительных фишинговых схем.

«Злоумышленники активно используют новые каналы и разрабатывают более сложные фишинговые и скам-схемы. Они рассчитывают в том числе на то, что в большом потоке информации пользователи, получив сообщение, особенно от знакомого контакта, потеряют бдительность и кликнут на мошенническую ссылку. Новая функциональность в Kaspersky для Android распознаёт опасные ссылки и уведомляет пользователя о них. Благодаря этой разработке повышается уровень защиты от фишинга в целом — во время работы и общения в браузерах, приложениях, мессенджерах», — комментирует Марина Титова, директор департамента по развитию потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

