spot_img
7 октября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareКибербезопасностьKaspersky для Android теперь защищает пользователей от фишинга в уведомлениях

Kaspersky для Android теперь защищает пользователей от фишинга в уведомлениях

Kaspersky

«Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky для Android. В решении появился дополнительный уровень защиты от фишинга: теперь оно сообщает об опасных ссылках во всплывающих уведомлениях — из СМС и популярных мессенджеров, например, Telegram. Функциональность доступна в приложении начиная с версии 11.125.4.14396.

Как работает новая опция. Если в приложении, для которого пользователь настроил показ всплывающих уведомлений, злоумышленники отправят сообщение с фишинговой ссылкой, Kaspersky для Android скроет её и предупредит об опасности. Оповещения приходят как в виде push-уведомления, так и в самом приложении — чтобы обеспечить более эффективную защиту от онлайн-мошенничества.

Пример уведомления от Kaspersky для Android об обнаружении опасной ссылки

Чтобы активировать новую функциональность, необходимо выполнить два шага:

  1. Открыть меню Kaspersky для Android: Все функции → Защита чатов → Проверять уведомления.
  2. Разрешить доступ к уведомлениям: Настройки → Приложения и уведомления → Специальный доступ → Доступ к уведомлениям → Kaspersky → Разрешить.

В целом Kaspersky для Android обеспечивает защиту от фишинга на трёх уровнях:

  • защита уведомлений — обнаружение опасных ссылок в уведомлениях от приложений;
  • защита чатов — блокировка переходов по опасным ссылкам в СМС и сообщениях в мессенджерах;
  • интернет-защита — проверка URL-адресов и уведомление о попытке перехода по фишинговым ссылкам в браузерах.

Масштаб киберугрозы. В первой половине 2025 года решения «Лаборатории Касперского» заблокировали более 2 млн попыток перехода пользователей по фишинговым и скам-ссылкам на Android-устройствах по всему миру. При этом эксперты отмечают, что атакующие применяют ИИ-инструменты, в том числе для реализации более убедительных фишинговых схем.

«Злоумышленники активно используют новые каналы и разрабатывают более сложные фишинговые и скам-схемы. Они рассчитывают в том числе на то, что в большом потоке информации пользователи, получив сообщение, особенно от знакомого контакта, потеряют бдительность и кликнут на мошенническую ссылку. Новая функциональность в Kaspersky для Android распознаёт опасные ссылки и уведомляет пользователя о них. Благодаря этой разработке повышается уровень защиты от фишинга в целом — во время работы и общения в браузерах, приложениях, мессенджерах», — комментирует Марина Титова, директор департамента по развитию потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Узнать больше о функциях Kaspersky для Android и скачать приложение можно в официальных сторах и на сайте «Лаборатории Касперского».

Предыдущая статья
ChatGPT еженедельно используют 800 млн. человек
Следующая статья
OpenAI анонсировала платформу приложений внутри ChatGPT
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,871ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»