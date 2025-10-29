Nothing sərfəli Phone (3a) Lite modelini təqdim etdi

Nothing şirkəti Phone (3) seriyasının dördüncü modelini — Phone (3a) Lite-ı təqdim edib. Bu, brendin ən əlçatan smartfonu olsa da, cihaz Nothing-ə məxsus şəffaf dizayn üslubunu qoruyub saxlayır və öz seqmenti üçün güclü texniki göstəricilər təklif edir. Lakin buna nail olmaq üçün istehsalçı bir sıra kompromislərə gedib.
Smartfon alüminium çərçivəyə malikdir, ön tərəf Panda Glass qoruyucu şüşə ilə əhatə olunub, arxa panel isə brendin şəffaf dizaynında hazırlanıb. Cihaz 6,77 düymlük AMOLED ekranla təchiz olunub, ekranın təsvir ölçüsü 1080×2392 piksel, yenilənmə tezliyi 120 Hz, pik parlaqlığı isə 3000 nit səviyyəsindədir.
Glyph işıq sistemi bu modeldə sadələşdirilib — indi yalnız bir LED indikator var və onu istənilən kontakt və ya tətbiq üçün fərdiləşdirmək mümkündür. Eyni zamanda cihazda Essential Key adlı ayrıca fiziki düymə saxlanılıb — bu, süni intellekt funksiyalarına tez giriş imkanı verir.
Cihazın əsasını MediaTek Dimensity 7300 Pro (4 nm) prosessoru təşkil edir. 5000 mA·s tutumlu batareya sayəsində smartfon YouTube-da 22 saata, oyunlarda isə 9,5 saata qədər işləmə müddəti vəd edir. 33 vattlıq sürətli şarj texnologiyası ilə batareyanın 50%-i təxminən 20 dəqiqəyə doldurulur.
Arxa tərəfdə üç kamera yerləşir:
-
əsas modul — 50 MP (Samsung sensoru, 1/1,57”),
-
ultra geniş bucaqlı kamera — 8 MP,
-
ayrıca makro obyektiv.
Smartfon 4K 30 kadr/saniyə sürətində video çəkə bilir, ön kamera isə 16 MP təsvir ölçüsünə malikdir.
Phone (3a) Lite Android 15 əməliyyat sistemi və Nothing OS 3.5 interfeysi ilə işləyir. 4.0 versiyasına yenilənmə 2026-cı ilin birinci yarısında planlaşdırılır. Şirkət daha əvvəl bildirmişdi ki, bu model və digər sərfəli cihazlar quraşdırılmış tətbiqlər və reklam vasitəsilə monetizasiya mexanizmini dəstəkləyəcək.
Avropada Nothing Phone (3a) Lite artıq ön sifarişə açıqdır:
-
128 GB versiyası — 249 avro,
-
256 GB versiyası — 279 avro.