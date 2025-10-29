Adobe представила новые ИИ-инструменты для Photoshop, Premiere Pro и Lightroom

Компания Adobe на ежегодной конференции MAX 2025 представила новые инструменты на базе искусственного интеллекта для приложений Creative Cloud. Главные нововведения касаются Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. Обновления ускорят обработку фото и видео с помощью генеративных моделей.

В Photoshop в инструменте Generative Fill теперь можно использовать, помимо Adobe Firefly, сторонние ИИ-модели, например, Gemini 2.5 Flash от Google и Flux.1 Kontext от компании Black Forest Labs. После выбора изображения и ввода текстового запроса, например, на добавление или замену объекта, редактор может переключаться между моделями для получения разнообразных результатов.

Кроме того, в веб-версии Photoshop в закрытом бета-тестировании появился AI Assistant — чат-бот, который выполняет команды пользователя, например, «увеличить насыщенность» или «заменить фон». Аналогичная функция будет запущена в публичной бета-версии для Adobe Express. В Lightroom тестируется инструмент Assisted Culling (Умный отбор), автоматически отбирающий лучшие снимки по резкости, фокусу и композиции.

Лежащая в основе этих инструментов модель генерации изображений Firefly была обновлена до версии Image 5. Модель способна генерировать изображения с разрешением 4 Мп без апскейлинга и лучше справляется с прорисовкой людей и теней. Она также понимает текстовые инструкции и внедрена в инструмент редактирования Layered Image Editing для Photoshop.

Для видеомонтажа в программе Premiere Pro появился инструмент AI Object Mask (ИИ-маска объекта). Она автоматически выделяет людей и объекты в кадре, упрощая такие задачи, как цветокоррекция, размытие фона и добавление эффектов, избавляя от необходимости кропотливого ручного выделения.