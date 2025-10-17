“AzInTelecom”un dəstəyi ilə “Qarabağı yenidənqurma” sərgisi keçirilib

14-16 oktyabr tarixlərində AZCON Holding şirkətlərindən olan “AzInTelecom” MMC-nin dəstəyi ilə Bakı Ekspo Mərkəzində “Rebuild Karabakh” (“Qarabağı yenidənqurma”) – Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı Sərgisi keçirilib.
Sərgidə rəqəmsal həllər üzrə tərəfdaş qismində çıxış edən “AzInTelecom” Qarabağdakı infrastrukturun bərpası ilə yanaşı, rəqəmsal inkişafın önəminə də diqqət çəkib. Şirkətin təqdim etdiyi “bulud” xidmətləri və SİMA Rəqəmsal Həllər platforması vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə texnoloji ekosistemin qurulmasına, vətəndaş və bizneslər üçün rəqəmsal rahatlığın təmininə yönəlmiş təşəbbüslərini nümayiş etdirib.
AZCON Holding-in baş kommunikasiya inzibatçısı Əli Əliyev Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə «Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı» çərçivəsində AZCON Holding və idarəetməsinə verilmiş dövlət müəssisələrinin gördüyü işlər barədə öz çıxışında qısa məlumat verib.
“AzInTelecom”un əməkdaşı Aysel Əfəndizadə sərgi zamanı təqdimatla çıxış edərək bildirib ki, Qarabağın bərpası həm də rəqəmsal müstəvidə davam edir. O, şirkətin təqdim etdiyi “bulud” texnologiyaları, həmçinin SİMA məhsullarının Qarabağa köç edən insanlara, eləcə də orada fəaliyyət göstərən qurumlara çevik və məsafədən xidmət imkanları təqdim etdiyini bildirib.
Qeyd edək ki, Qarabağın bərpası və dayanıqlı inkişafı istiqamətində həyata keçirilən layihələrin təqdimatı üçün mühüm platforma olan “Rebuild Karabakh” sərgisində müxtəlif yerli və beynəlxalq şirkətlər iştirak edib. “AzInTelecom” MMC sərgidə texnoloji tərəfdaş olmaqla yanaşı, həm də sosial məsuliyyətini nümayiş etdirib.
“AzInTelecom” haqqında
AZCON Holding şirkətlərindən olan “AzInTelecom” MMC rəqəmsal dünyada keyfiyyətə üstünlük verənlərə təhlükəsiz, etibarlı və rahat adaptasiya edilən xidmətlər təqdim edir. Şirkətin xidmətləri arasında güclü və təhlükəsiz “bulud” həlləri, yeni nəsil rəqəmsal imza və identifikasiya xidmətləri, biznesin idarə edilməsində effektivlik təmin edən rəqəmsal platformalar və kibertəhlükəsizlik həlləri xüsusi yer tutur. Bu xidmətlər vasitəsilə “AzInTelecom” müştərilərinə rəqəmsal transformasiya sahəsində ən müasir texnologiyaları təqdim edir.