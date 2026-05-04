Представлена первая в мире док‑станция USB4 для двух 4K-мониторов с поддержкой macOS, Windows и Linux

Канадская компания StarTech.com, специализирующаяся на решениях для упрощения настройки и подключения техники, представила док-станцию USB4 (модель 208N-USB4-DOCK), которая обеспечивает работу двух 4K-мониторов без необходимости установки драйверов на macOS, Windows и Linux. Устройство стало первым решением, позволяющим подключать два внешних дисплея к MacBook (включая модели M3/M4/M5) через USB4 без дополнительного ПО.

Док‑станция подключается к компьютеру по USB4/Thunderbolt и использует аппаратные возможности графики ноутбука. Поддерживается вывод изображения разрешением до 6K при 60 Hz на два дисплея или 8K при 60 Hz на один экран, а также режимы 4K при 144 Hz. Для корпоративного сегмента предусмотрен фиксирующийся кабель, исключающий случайные отключения и упрощающий развертывание в офисах.

Все режимы работают без собственных графических драйверов, за вывод изображения отвечают стандартные механизмы USB4 и DisplayPort Alt Mode в составе операционных систем. Кроме видеовыходов, док‑станция оснащена портами USB-A и USB-C, Ethernet 2,5 Гбит/с и двумя DisplayPort 1.4. Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с через USB-C и поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт. Этого достаточно для большинства современных мобильных ПК.

StarTech.com отмечает, что док-станция была протестирована с более чем 100 мониторами, для обеспечения широкой совместимости и надежной работы в разных конфигурациях. Цена устройства составляет $144.