Dell представил ИИ-сервер PowerEdge XE9785 с ускорителями AMD Instinct MI355X

Компания Dell представила сервер PowerEdge XE9785 на аппаратной платформе AMD, который предназначен для ресурсоемких задач в области ИИ. Двухсокетное устройство выполнено в форм-факторе 10U и оснащено воздушным охлаждением.

В сервер установлены восемь ускорителей AMD Instinct MI355X с 288 Gb памяти HBM3E (8 Тбайт/с), используется интерконнект AMD Infinity Fabric. Также предлагается конфигурация с восемью ускорителями NVIDIA HGX B300 и технологией NVIDIA NVLink.

Возможна установка двух процессоров AMD EPYC 9005 Turin (до 192 вычислительных ядер), предусмотрены 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM суммарным объемом до 6 Tb. Во фронтальной части могут быть установлены до 16 NVMe-накопителей E3.S (PCIe 5.0) общей емкостью до 245,76 Tb или до 10 NVMe-накопителей U.2 суммарной емкостью до 153,6 Tb. Есть два внутренних коннектора для SSD типоразмера М.2. В зоне GPU находятся 15 вентиляторов, в области CPU — пять (все с поддержкой горячей замены).

Питание обеспечивают 12 блоков мощностью 3200 Вт с сертификацией 80 Plus Titanium, есть возможность горячей замены. Габариты системы составляют 439,5 × 482,3 × 1044,7 мм, вес — 172,3 кг (с установленными картами MI355X). Также в оснащение Dell PowerEdge XE9785 входят слот OCP 3.0 (PCIe 5.0 x8), два сетевых порта RJ45, интерфейс Mini-DisplayPort, USB Type-A и USB Type-C.