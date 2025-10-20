Компания FOMİNOV CONSULTİNG познакомила заказчиков с актуальными решениями Fortinet в области кибербезопасности

15 октября компания FOMİNOV CONSULTİNG совместно с Fortinet и при поддержке ERC Distribution провела в ресторане «Şüşəbənd» мероприятие для заказчиков из государственного и частного секторов. В рамках этой встречи гости смогли ознакомиться с продуктовой линейкой и последними технологиями компании Fortinet, специализирующейся на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области информационной безопасности.

Участников мероприятия приветствовала директор FOMİNOV CONSULTİNG Айтен Мустафаева, которая представила основных докладчиков и представителей компании Fortinet в Азербайджане. После этого с подробной презентацией, посвященной деятельности Fortinet в мире и в нашей стране, а также самым последним разработкам компании, выступил региональный менеджер по продажам Fortinet Шаиг Самедов. Портфолио предложений Fortinet на сегодняшний день включает около 80 продуктов и сервисов в сфере кибербезопасности. У компании в мире более 800 тысяч заказчиков, а более половины из почти 1500 патентов связана с использованием искусственного интеллекта в средствах обеспечения информационной безопасности. Более 50% файрволов в мире также представлены продуктами Fortinet, которые работают на базе собственной операционной системы FortiOS, на сегодняшней день доступной в версии 7.6. Кроме того, компания занимает лидирующие позиции во многих областях, включая SD-WSN, NGFW, защиту систем SCADA и многое другое, охватывая практически весь спектр устройств и решений в сфере кибербезопасности.

Предложения компании для развития команд SecOps с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта сегодня становятся основным драйвером роста, а решение FortiAnalyzer для централизованного сбора, анализа и отчетности по событиям безопасности и сетевым журналам, обеспечивает видимость угроз и помогает выявлять возможные риски кибербезопасности. Отдельно выступавший коснулся возможностей инструмента FortiDeceptor, работа которого связана с автоматизацией создания динамических ловушек, разнесенных по разным точкам IТ-среды предприятия. Гости получили информацию и об относительно новом предложении Fortinet на рынке управления привилегированными учетными записями. Решение FortiPAM интегрировано с FortiClient ZTNA и имеет встроенные возможности DLP и антивируса. Это обеспечивает надежную защиту устройств привилегированного доступа и трафика сеанса и позволяет снизить риски злоупотребления привилегированным доступом или утечки критических данных. Также Шаиг Самедов поделился информацией о ближайших планах развития компании в Азербайджане.

После перерыва официальная часть мероприятия продолжилась выступлением технического специалиста FOMİNOV CONSULTİNG Ровшана Агаева, который рассказал участникам о развитой экосистеме, которой за годы присутствия в регионе удалось построить Fortinet. Кроме того, что компания имеет локальные склады с полным ассортиментом продукции и смогла оптимизировать цепочки поставок, позволяющие обеспечивать поставку решений в самые кратчайшие сроки, в странах региона насчитывается немало квалифицированных инженеров, что максимально упрощает имплементацию решений Fortinet в IT-инфраструктуру предприятий любого масштаба. Кроме того, выступавший подчеркнул высокий уровень компетенций и глубокую экспертизу, которыми обладает компания FOMİNOV CONSULTİNG. Последняя сессия, которую провел инженер FOMİNOV CONSULTİNG Сергей Путрюков, была посвящена реальным кейсам внедрения решений Fortinet в IT-инфраструктуру заказчиков компании, включая моменты работы с Fortinet Security Fabric, FortiAnalyzer и Endpoint Security Solutions.

Следует отметить, что все презентации сопровождались активными дискуссиями, которые помогли раскрыть истинную ценность и нюансы практического применения решений и продуктов Fortinet. А завершился вечер дегустацией вин и ужином, сопровождавшимися развлекательной программой, что позволило участникам мероприятия продолжить общение в неформальной обстановке, наладить деловые связи и ближе познакомиться с представителями компаний-организаторов.