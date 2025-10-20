Brandefense — глобальный игрок в защите от цифровых рисков

Скорость распространения, сложность и масштаб киберугроз в последние годы достигли беспрецедентного уровня. От программ-вымогателей и атак на цепочки поставок до дипфейков и методов социальной инженерии — злоумышленники постоянно совершенствуют свои подходы. В этих условиях потребность организаций в обеспечении видимости угроз и защиты цифровых активов становится как никогда актуальной.

Именно в этот момент на сцену выходит Brandefense — компания с офисами в Турции и США, которая позиционирует себя как ведущий поставщик услуг по защите от цифровых рисков (Digital Risk Protection Services, DRPS) и предоставляет комплексные решения против киберугроз.

Сила данных и искусственного интеллекта

Одним из ключевых преимуществ Brandefense является обладание одной из крупнейших в мире баз данных о киберпреступности. Собственная система Blackhole анализирует миллионы преступных активностей в режиме реального времени, обеспечивая специалистам по безопасности уникальную видимость угроз. Платформа Threat.watch дополнительно осуществляет мониторинг открытых, закрытых и теневых сегментов интернета, выявляя угрозы для брендов, критической инфраструктуры и высокопрофильных персон.

Эти данные обрабатываются не только алгоритмами искусственного интеллекта, но и экспертами-аналитиками, что позволяет добиться низкого уровня ложных срабатываний и предоставлять обогащенную контекстом разведывательную информацию, легко интегрируемую в существующие SOC.

Комплексная защита: модули Brandefense

Подход Brandefense к защите от цифровых рисков строится на целостной архитектуре решений. Компания развивает пять ключевых модулей:

Brand Protection обеспечивает обнаружение и удаление поддельных доменов, фальшивых мобильных приложений, фишинговых кампаний и злоупотреблений брендом.

Third-Party Risk Management анализирует уязвимости партнеров и снижает риски атак через цепочку поставок.

Cyber Threat Intelligence отслеживает действия киберпреступных групп, их тактики и инструменты, помогая организациям действовать на опережение.

Dark Web Monitoring фиксирует утечки данных и незаконные активности в даркнете.

External Attack Surface Management изображает в виде карты внешнюю поверхность атак организации, выявляет и приоритезирует уязвимости.

Глобальное присутствие и региональная сила

Сегодня Brandefense ведет свою деятельность более чем в 40 странах. От Европы до Ближнего Востока, от Африки до Азии компания обслуживает государственные структуры и частные компании, предоставляя им жизненно важную разведывательную информацию о киберугрозах.

Особое внимание компания уделяет рынку Азербайджана, где количество и разнообразие угроз стремительно растет. Здесь Brandefense активно поддерживает организации, предлагая проактивные решения в области безопасности. Ключевую роль в работе компании в нашей стране играет территориальный менеджер по продажам Brandefense в Азербайджане Ровшан Мамедов.

«Мы тесно работаем с азербайджанскими организациями, понимаем их потребности в области кибербезопасности и обеспечиваем максимальный уровень защиты с помощью решений Brandefense. Наша цель — не только отражать сегодняшние угрозы, но и предвидеть риски будущего, гарантируя непрерывность бизнеса наших клиентов», — описывает свою миссию Ровшан Мамедов.

Взгляд в будущее: проактивная и прозрачная кибербезопасность

Кибербезопасность сегодня — это не только оборона, но и процесс прогнозирования и управления рисками. Brandefense формирует архитектуру будущего на основе принципа «проактивной видимости». Это позволяет организациям предугадывать угрозы до того, как они реализуются, расставлять приоритеты и устранять уязвимости.

«Наша миссия заключается не только в том, чтобы показывать угрозы, но и в том, чтобы помогать организациям формировать доверие. В цифровом мире видимость является первым шагом к безопасности», — отмечает, директор компании Brandefense по развитию Хакан Узун.

Заключение

Brandefense — это не просто технологический поставщик, а стратегический партнер в цифровом развитии организаций. Благодаря мониторингу угроз в реальном времени, глобальной базе данных и сочетанию искусственного и человеческого интеллектов компания создает более безопасное будущее для брендов и организаций.

Сотрудничество Brandefense и TechPro DC в Азербайджане

TechPro DC — надежный партнер Brandefense, обеспечивающий локальную экспертизу, внедрение и техническую поддержку решений. Это сотрудничество помогает государственным структурам, финансовым организациям и крупному бизнесу в Азербайджане выстраивать современные стратегии защиты данных, где в центре стоит идентичность. Для компаний это означает:

Более быстрый путь к соответствию требованиям регуляторов.

Локальная поддержка при внедрении и сопровождении решений.

Возможность комплексной защиты — от управления учетными записями до предотвращения утечек данных.

Дополнительную информацию о решениях Brandefense вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Brandefense в Азербайджане — компании Techpro DC

