Компания «AzInTelecom» поддержала проведение выставки «Rebuild Karabakh»

С 14 по 16 октября при поддержке ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding, в Бакинском Экспоцентре состоялась выставка «Rebuild Karabakh» – Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха.

Выступая в качестве партнёра по цифровым решениям, компания «AzInTelecom» подчеркнула не только важность восстановления инфраструктуры Карабаха, но и ключевую роль цифрового развития. Компания представила инициативы, направленные на создание технологической экосистемы на освобождённых территориях и обеспечение цифровых возможностей для граждан и бизнеса с помощью облачных сервисов и цифровой платформы SİMA.

Директор по коммуникациям AZCON Holding Али Алиев представил краткий обзор деятельности холдинга и государственных организаций под его управлением, реализуемой в рамках Первой государственной программы «Великое возвращение» на освобождённые территории Азербайджанской Республики.

В ходе выставки представитель компании «AzInTelecom» Айсель Афандизаде выступила с презентацией, отметив, что процесс восстановления Карабаха активно продолжается и в цифровой сфере. А.Афандизаде подчеркнула, что облачные технологии компании, а также решения цифровой платформы SİMA предоставляют переселяющимся в регион гражданам и действующим там организациям гибкие и удалённые возможности доступа к услугам.

Необходимо отметить, что выставка «Rebuild Karabakh», являющаяся значимой площадкой для демонстрации проектов в области восстановления и устойчивого развития Карабаха, объединила широкий круг местных и международных компаний. В качестве технологического партнёра компания «AzInTelecom» не только поддержала выставку, но и продемонстрировала свою приверженность социальной ответственности.

О компании «AzInTelecom»

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, предоставляет безопасные, надёжные и легко адаптируемые решения для тех, кто ценит качество в цифровом мире. Среди услуг компании — современные и защищённые облачные решения, услуги цифровой подписи и идентификации нового поколения, цифровые платформы для повышения эффективности управления бизнесом, а также комплексные решения в сфере кибербезопасности. Благодаря данным продуктам «AzInTelecom» внедряет современные технологии и способствует развитию цифровой трансформации.