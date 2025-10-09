Dell выпустил бизнес-ноутбуки серии Pro Essential

Ассортимент компании Dell пополнился ноутбуками Pro 14 Essential и Pro 15 Essential, которые ориентированы на сегмент малого и среднего бизнеса. Устройства выполнены в прочном корпусе, обе модели прошли испытания на прочность по стандарту MIL-STD 810H.

Ноутбуки оснащены VA-матрицей с разрешением 2,5K (2560×1600 пикселей), диагональю 14 и 15,6 дюйма соответственно названию, и максимальной яркостью 300 нит. Покупателям будут предложены несколько конфигураций с процессорами Intel вплоть до Core Ultra 7 155U и AMD до Ryzen 5 8640U включительно. В обоих ноутбуках предусмотрено до 64 Gb оперативной памяти DDR5 и накопители емкостью до 2 Tb (M.2, PCIe).

Емкость аккумулятора может составлять 41/54/64 Втч в зависимости от модели. Порты: HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort), кардридер и разъем для наушников. Есть поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, веб-камера с защитной шторкой, стереодинамики и полноразмерная клавиатура (без цифрового блока у Pro 14 Essential).

Для защиты данных используются функция аппаратного шифрования и сканер отпечатков пальцев (опционально), а также программная платформа Dell Management Portal с возможностью удаленного управления устройствами. Операционная система — Windows 11. Вес Pro 14 Essential составляет 1,56 кг, Pro 15 Essential – 1,65 кг.

Dell Pro 14 Essential и Pro 15 Essential уже поступили в продажу на рынке Индии по цене от $360 за базовую 14-дюймовую конфигурацию.