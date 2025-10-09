spot_img
9 октября, 2025
Intel представил мобильные процессоры Core Ultra 3 (Panther Lake) с новой архитектурой...

Intel представил мобильные процессоры Core Ultra 3 (Panther Lake) с новой архитектурой и графикой Xe3

Intel Panther Lake

Компания Intel представила мобильные процессоры Core Ultra третьего поколения (Panther Lake). Чипы впервые построены на техпроцессе Intel 18A. Основной упор был сделан на повышение производительности, энергоэффективности и графических возможностей при сохранении доступности для разных классов ноутбуков.

Intel Panther Lake

Всего представлено три версии процессоров — с 8 и 16 ядрами, а также самая мощная 16-ядерная версия с 12 новыми графическими ядрами Xe3 и 12 блоками трассировки лучей.

Новая архитектура включает Cougar Cove (P-ядра) и Darkmont (E-ядра), обеспечивая до 50% прироста многопоточной производительности при том же энергопотреблении или до 40% меньшего энергопотребления при аналогичной производительности. По заявлению Intel, средний уровень энергопотребления снижен до 10% по сравнению с Lunar Lake.

Intel Panther Lake

В составе процессоров Panther Lake будут использоваться две конфигурации GPU: младшие чипы получат 4 графических ядра Xe3, старшие — до 12, а благодаря системе Intelligent Bias Control v3 Windows сможет распределять задачи между ядрами так, чтобы максимально высвобождать ресурсы для графики. Версия с 4 ядрами предназначена для ноутбуков со сверхнизким энергопотреблением, где встроенная графика работает в паре с дискретными графическими процессорами, а вариант с 12 ядрами — для систем без дискретных графических видеокарт.

Intel Panther Lake

Intel подчеркивает, что процессоры с 12-ядерной конфигурацией GPU будут поддерживать 12 линий PCIe, а процессоры с более простым встроенным GPU — до 20 линий PCIe, что отражает различия в компоновке SoC. Panther Lake оснащаются новым NPU (нейропроцессором) для ИИ-задач, поддержкой до 96 Gb оперативной памяти и модулей LPCAMM, а также улучшенным медиадвижком с аппаратным кодированием AVC, AV1 и XAVC.

Кроме того, Intel внедряет облачную систему предварительной компиляции игровых шейдеров, снижающую лаги и подергивания во время игр — аналогичную решениям от Microsoft и Valve.

Новые процессоры уже находятся в производстве, первые устройства на базе Panther Lake ожидаются в конце 2025-го — начале 2026 года.

