Intel представил мобильные процессоры Core Ultra 3 (Panther Lake) с новой архитектурой и графикой Xe3

Компания Intel представила мобильные процессоры Core Ultra третьего поколения (Panther Lake). Чипы впервые построены на техпроцессе Intel 18A. Основной упор был сделан на повышение производительности, энергоэффективности и графических возможностей при сохранении доступности для разных классов ноутбуков.

Всего представлено три версии процессоров — с 8 и 16 ядрами, а также самая мощная 16-ядерная версия с 12 новыми графическими ядрами Xe3 и 12 блоками трассировки лучей.

Новая архитектура включает Cougar Cove (P-ядра) и Darkmont (E-ядра), обеспечивая до 50% прироста многопоточной производительности при том же энергопотреблении или до 40% меньшего энергопотребления при аналогичной производительности. По заявлению Intel, средний уровень энергопотребления снижен до 10% по сравнению с Lunar Lake.

В составе процессоров Panther Lake будут использоваться две конфигурации GPU: младшие чипы получат 4 графических ядра Xe3, старшие — до 12, а благодаря системе Intelligent Bias Control v3 Windows сможет распределять задачи между ядрами так, чтобы максимально высвобождать ресурсы для графики. Версия с 4 ядрами предназначена для ноутбуков со сверхнизким энергопотреблением, где встроенная графика работает в паре с дискретными графическими процессорами, а вариант с 12 ядрами — для систем без дискретных графических видеокарт.

Intel подчеркивает, что процессоры с 12-ядерной конфигурацией GPU будут поддерживать 12 линий PCIe, а процессоры с более простым встроенным GPU — до 20 линий PCIe, что отражает различия в компоновке SoC. Panther Lake оснащаются новым NPU (нейропроцессором) для ИИ-задач, поддержкой до 96 Gb оперативной памяти и модулей LPCAMM, а также улучшенным медиадвижком с аппаратным кодированием AVC, AV1 и XAVC.

Кроме того, Intel внедряет облачную систему предварительной компиляции игровых шейдеров, снижающую лаги и подергивания во время игр — аналогичную решениям от Microsoft и Valve.

Новые процессоры уже находятся в производстве, первые устройства на базе Panther Lake ожидаются в конце 2025-го — начале 2026 года.