2 октября, 2025
İlon Mask öz Wikipedia-sını yaradacağını açıqladı

İlon Mask “Grokipedia” adlı yeni layihəni təqdim edib – bu, mövcud Wikipedia-ya alternativ olacaq onlayn ensiklopediyadır və onun sözlərinə görə, “indiki versiyadan xeyli dərəcədə təkmilləşdirilmiş” olacaq. Layihənin hazırlanması ilə Maskın süni intellekt şirkəti xAI məşğul olacaq. Əsas məqsəd – daha az məhdudiyyətli qaydaları və daha geniş mənbə bazası olan bir platforma yaratmaqdır.

Layihənin elanına səbəb investorların və bankirlərin Wikipedia-nın məhdudiyyətlərindən şikayət etməsi olub. Məsələn, keçmiş bankir Con Lefevr diqqəti ona yönəldib ki, Wikipedia bəzi mənbələrin – məsələn, Fox News kimi saytların istifadəsini məqalələrdə qadağan edir. İnvestor Devid Saks isə qeyd edib ki, Wikipedia məqalələri çox vaxt təkrar-təkrar redaktə olunur, halbuki onlara milyonlarla insan etibar edir və hətta dil modelləri onların əsasında öyrədilir.

Mask, özünün “X” sosial şəbəkəsində Saksa cavab verərək bildirib ki, Wikipedia “ümidsiz dərəcədə qərəzlidir”. Bununla belə, o, Google axtarışında lider mövqedə qalır və süni intellekt üçün əsas bilik bazası kimi istifadə olunur. Maskın fikrincə, bu, ciddi risklər yaradır.

Yeni Grokipedia isə “daha az məhdudiyyətli qaydaları” və “daha çox sayda mənbəyə çıxışı” ilə seçilən bir alternativ olmalıdır. Lakin Mask ensiklopediyanın dəqiq nə vaxt istifadəyə veriləcəyini hələ açıqlamayıb.

