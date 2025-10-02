spot_img
2 октября, 2025
Представлены телевизоры Amazon Fire TV Omni QLED с Alexa+ и приставка Fire TV Stick 4K Select

Amazon Fire TV Omni QLED

Компания Amazon представила флагманские телевизоры линейки Fire TV Omni QLED (2025), а также новую приставку Fire TV Stick 4K Select.

Серия телевизоров Fire TV Omni QLED (2025) представлена моделями с диагональю 50, 55, 65 и 75 дюймов. Устройства получили новый процессор и дисплеи на 60% ярче, чем в предыдущем поколении, а также почти вдвое больше зон локального затемнения. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+ Adaptive. Технология Omnisense автоматически подстраивают цветопередачу под освещение в комнате и отключает питание, когда в комнате никого нет. Встроенный помощник Alexa+ позволяет управлять телевизорами напрямую голосом.

Amazon Fire TV

Помимо этого, Amazon представил обновленные телевизоры Fire TV с тонкими металлическими рамками и более мощным четырехъядерным процессором. Они доступны с диагональю экрана от 32 до 55 дюймов. Телевизоры Fire TV 2-Series предлагают HD-изображение, а 4-Series поддерживают 4K. Поддерживается технология Omnisense, а функция Dialogue Boost позволяет зрителям повышать громкость голоса без усиления фонового шума.

Цена на телевизоры Amazon Fire TV Omni QLED начинается с $479,99, на Fire TV 4-Series – с $329,99, а на Fire TV 2-Series – с $159,99.

Приставка Fire TV Stick 4K Select работает на базе новой ОС Vega, которая обеспечивает повышенную производительность, а также качество видео 4K и наличие HDR10+. Она также работает с Prime Video, Netflix и другими сервисами, а в ближайшее время появится поддержка Xbox Gaming, Luna и Alexa+.

Цена Amazon Fire TV Stick 4K Select составляет $40.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

