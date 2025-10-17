Huawei Nova 14 Vitality Edition – seriyanın ən əlçatan smartfonlarından biri təqdim olundu

Huawei Çində Nova 14 Vitality Edition adlı yeni smartfonunu təqdim edib. Bu model Nova 14 seriyasının beşinci üzvüdür və orta qiymət seqmentinə aiddir. Qurğu balanslaşdırılmış xüsusiyyətləri və zərif dizaynı ilə seçilir. Ağ və mavi variantlar mat şüşə arxa panelə, qara versiya isə düz, parlaq səthə malikdir.
Smartfon 6,7 düymlük düz OLED ekranla təchiz olunub. Ekran Full HD+ icazəsinə, 120 Hz yeniləmə tezliyinə, 300 Hz sensor cavab sürətinə, 2160 Hz PWM tənzimləməsinə və 1100 nit parlaqlığa malikdir. Huawei Nova 14 Vitality Edition iki yaddaş versiyasında təqdim olunur — 256 GB və 512 GB. Lakin şirkət prosessorun tipi və operativ yaddaş həcmi barədə məlumat açıqlamayıb.
Əsas kamera sistemi 50 MP-lik RYYB sensoru (f/1.9) və 8 MP-lik ultra-geniş obyektivdən (f/2.2) ibarətdir. Ön kamera isə 50 MP (f/2.4) icazəsi ilə yüksək keyfiyyətli selfi və video çəkiliş imkanı yaradır.
Smartfon 5500 mA·s tutumlu batareya və 66 Vt sürətli şarj texnologiyasını dəstəkləyir. Qurğuda 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, NFC, USB Type-C 2.0 portu, İQ sensoru, yan barmaq izi skaneri və IP65 standartına uyğun toz və suya qarşı qoruma mövcuddur.
Cihaz HarmonyOS 5.1 əməliyyat sistemi ilə işləyir. Ölçüləri və çəkisi belədir: 161,75 × 75,49 × 7,15 mm, 191 qram.
Qiymətlər:
-
256 GB versiya — təxminən 300 dollar,
-
512 GB versiya — təxminən 345 dollar.
Huawei Nova 14 Vitality Edition satışa 24 oktyabrda çıxacaq.