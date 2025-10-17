Игровые флагманы Red Magic 11 Pro и Pro+ получили уникальную двойную систему охлаждения

В Китае состоялась премьера флагманских игровых смартфонов Red Magic 11 Pro и Pro+, которые отличаются между собой только объемом памяти, емкостью аккумуляторов и мощностью зарядки. Смартфоны сохранили традиционный дизайн с угловатым корпусом, минимальными рамками и подэкранной фронтальной камерой.

Red Magic 11 Pro и Pro+ получили две особенности, которых нет ни у одного флагмана нового поколения – это экран без вырезов и применение двойной системы охлаждения Feng Shui. В основе системы используется охлаждающая жидкость, сохраняющая стабильность при температурах от –60°C до +108°C. Используется микрокерамический насос, толщина которого составляет 0,85 мм, с мощностью всего 80 мВт и давлением 100 кПа. Улучшенный вентилятор Yufeng 4.0 получил рекордную скорость вращения 24 000 об/мин и защиту IPX8. Также система охлаждения включает графен высокой проводимости, жидкий металл и воздушные каналы, обеспечивающие эффективное рассеивание тепла. Благодаря двойной системе эффективность охлаждения увеличивается на 120%, а температура устройства снижается на 6°C.

Red Magic 11 Pro и Pro+ оборудованы OLED-экранами с диагональю 6,85 дюймов с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Hz, частотой дискретизации сенсора 360 Hz и ШИМ регулировкой 2592 Hz. Значение яркости не сообщается. Общая площадь лицевой панели, занимаемой дисплеем, составляет 95,3%. Под экраном имеется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфонов лежит свежий 3-нм 8-ядерный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4,61 Hz), графика — Adreno 840. Предусмотрено до 24 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5T и накопители UFS 4.1 Pro емкостью до 1 Tb. В смартфонах используется фирменный игровой чип R4, компания обещает, что более 200 игр смогут работать на высокой частоте.

В основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (f/1.88, OIS), широкоугольный модуль также на 50 Мп (1/2.88″, f/2.2, угол обзора 120 градусов) и макрообъектив 2 Мп. Поддерживаются пейзажи и уличная фотография. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Для обработки и систематизации фотографий используется встроенный ИИ. Аккумулятор Red Magic 11 Pro имеет емкость 8000 мА·ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 80 Вт. Red Magic 11 Pro+ получил аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 80 Вт (полная зарядка устройства за 35 минут).

Также в оснащение смартфонов входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, двухдиапазонный GPS, NFC, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, стереодинамики с поддержкой DTS:X Ultra 3D, 3 микрофона, сенсорные триггеры на боковых гранях с частотой отклика 520 Hz, линейный вибромотор, ИК-пульт и 3,5-мм разъем для наушников. Устройства располагают программируемой клавишей Magic Key. Смартфоны работают на базе Android 16 с оболочкой RedMagic OS. Габариты и вес: 163,82 х 76,54 х 8,9 мм, 230 гр.

Цены Red Magic 11 Pro: 12/256 Gb — $700, 16/256 Gb — $800. Red Magic 11 Pro+: 12/256 Gb — $800, 16/512 Gb — $910, 16 Gb/1 Tb — $1000, 24 Gb/1 Tb — $1100. Смартфоны будут предложены в четырех цветах корпуса — двух черных и двух серебристых. Разница между ними в том, что есть обычная и прозрачная версии обоих цветов. Старт продаж состоится сегодня.