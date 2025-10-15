Honor şirkəti Watch 5 Pro ağıllı saatını təqdim etdi

Honor şirkəti Çində yeni nəsil Watch 5 Pro ağıllı saatını satışa çıxarıb. Qurğu qan təzyiqi və EKQ ölçmə funksiyaları ilə təchiz olunub və sağlamlıq izləmə imkanlarına görə əvvəlki modellərdən daha inkişaf etmişdir.
Yeni saat 46 mm-lik dairəvi korpusa, 11,6 mm qalınlığa və 50 qram çəkiyə malikdir. Paslanmayan poladdan hazırlanmış korpusu və 5 ATM suya davamlılığı sayəsində cihaz həm idman, həm də gündəlik istifadə üçün uyğundur.
Watch 5 Pro 1,5 düymlük AMOLED ekran (466×466 piksel) ilə təchiz olunub. Ekranın parlaqlığı 3000 nit-ə çatır, bu da günəş işığı altında da yaxşı oxunaqlılıq təmin edir. Qurğuda daxili dinamik və mikrofon var — bu, səsli idarəetmə və zənglər üçün imkan yaradır.
Ağıllı saatda həmçinin NFC modulu (kontaktız ödənişlər üçün) və GPS qəbuledicisi (marşrut izləmə üçün) mövcuddur. Sağlamlıq funksiyalarına qan təzyiqi sensoru (fotopletizmografiya üsulu ilə), EKQ modulu, nəbz və SpO₂ sensorları daxildir. Şirkət bildirir ki, təzyiq ölçmələri yalnız istinad xarakterlidir və tibbi cihazları əvəz etmir.
Avtonom işləmə müddəti Bluetooth rejimində 15 günə qədər, LTE və eSIM aktiv olduqda isə 3 günə qədərdir. Çində iki versiya satışdadır:
-
Bluetooth versiyası — 1599 yuan (təxminən 220 ABŞ dolları)
-
LTE/eSIM versiyası — 1699 yuan (təxminən 235 ABŞ dolları)
Hazırda Honor Watch 5 Pro-nun beynəlxalq bazarlarda satışa çıxarılma tarixi barədə məlumat verilməyib.