HMD выпустил «гибридный» телефон Touch 4G за $45

Компания HMD Global представила в Индии телефон Touch 4G. Производитель называет устройство «гибридным» телефоном. Аппарат имеет частичную функциональность смартфона и интерфейс кнопочного телефона. Подобные устройства были популярны 12-14 лет назад, когда даже базовые смартфоны еще стоили достаточно дорого, и такие аппараты были им доступной альтернативой.

HMD Touch 4G оснащен сенсорным 3,2-дюймовым экраном с разрешением 320х240 пикселей. В его основе лежит процессор Unisoc T127, дополненный 64 Mb оперативной и 128 Mb постоянной памяти. Предусмотрена возможность расширения хранилища до 32 Gb при помощи карты microSD.

Основная камера имеет разрешение 2 Мп, фронтальная — 0,3 Мп. За питание отвечает аккумулятор емкостью 1950 мАч с заявленной автономностью до 30 часов. Также предусмотрены поддержка 4G, Wi-Fi 3, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиовыход, FM-радио, MP3-плеер и защита от влаги и пыли по стандарту IP52. Аппарат работает на базе RTOS Touch. Габариты и вес: 102,3 х 61,85 х 10,85 мм, 100 гр.

В телефоне есть «облачные приложения», где можно посмотреть, например, результаты матчей, новости, погоду и другое, а также поддерживаются сообщения и видеозвонки через приложение Express Chat, доступное на iOS и Android. На верхней грани есть кнопка, которую можно удерживать для записи голосового сообщения.

Пока что HMD Touch будет доступен только в Индии по цене $45. Доступные расцветки корпуса: темно- и светло-синяя.