Fortinet Security Day 2025 — эффективные стратегии кибербезопасности в эпоху искусственного интеллекта

23 октября в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard прошло масштабное мероприятие Fortinet Security Day, которое собрало около 500 специалистов в области кибербезопасности.

Киберугрозы и атаки сегодня не только растут в объеме и скорости, но и становятся все более сложными, запутанными и постоянно развиваются с каждым новым внедрением и расширением технологий в вашей организации. На фоне этого компании остро нуждаются в эффективной стратегии кибербезопасности, которая поможет им эффективнее предотвращать, обнаруживать и нейтрализовать эти угрозы. Мероприятие, которое провели эксперты в данной области, обстоятельно познакомило гостей с тем, как можно противостоять этим вызовам и лучше защищать свою инфраструктуру.

Fortinet Security Day 2025 стал ярким местом встречи регионального сообщества по кибербезопасности. Участие в мероприятии приняли представители компании Fortinet из нашего региона, которые поделились своими знаниями и практическим опытом. Конференция также включала многочисленные технические демо-лаборатории с решениями Fortinet, которые в действии продемонстрировали, как современные технологии создают безопасную и отказоустойчивую инфраструктуру.

Участие в конференции также приняли партнеры Fortinet, в числе которых были локальные компании Bestcomp Group, FOMİNOV CONSULTİNG, B2B Group, Caspel, Technofusion, а также турецкий сервисный партнер NETSYS BILISIM. Огромный вклад в успешное проведение мероприятия внесли дистрибьюторы ERC Distribution, MUK Azerbaijan и Techpro DC.

Атмосфера мероприятия лишний раз показала, что Fortinet является не просто поставщиком решений в области кибербезопасности. Это надежный партнер, на которого партнеры и заказчики, которые стремятся к устойчивому росту, могут уверенно положиться. Это в приветственной речи отметил региональный менеджер по продажам Fortinet Шаиг Самедов. Эту тему продолжил вице-президент Fortinet в регионе Ближнего Востока, Турции и СНГ Ален Пенель (Alain Penel), чье выступление на тему The Next Era of Security затронуло вопросы применения инструментов искусственного интеллекта в решениях, направленных на обеспечение кибербезопасности современных предприятий. Более подробно и на примере реальных кейсов работу FortiAI позже продемонстрировал старший директор по системному проектированию Fortinet Калле Бьорн (Kalle Bjorn). А старший региональный директор Fortinet Михаил Родионов в своем выступлении уделил особое внимание тому, что решения компании создаются с учетом актуальных потребностей заказчиков, призвав участников мероприятия активнее участвовать в дальнейшем развитии предложений Fortinet.

Fortinet Security Day 2025 продолжился панельными сессиями и техническими презентациями решений и технологий Fortinet, а также рассказами заказчиков о реализации определенных решений в собственных компаниях. Гости смогли получить развернутую информацию о современных подходах к обеспечению кибербезопасности благодаря экспертам Fortinet, реальному опыту клиентов и демонстрационным сессиям, а также завязать новые партнерские отношения.