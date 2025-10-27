BAKOTECH и Secure Code Warrior: новое дистрибьюторское соглашение для развития безопасного кодирования

True Value Added IT-дистрибьютор BAKOTECH объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с международным вендором Secure Code Warrior. Соглашение охватывает 12 стран: Украину, Азербайджан, Молдову, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Латвию, Эстонию и Литву.

Безопасность начинается с кода

Сегодня безопасность ПО не сводится только к работе Security Operations Center (SOC) или этапу тестирования. Она начинается ещё на уровне написания кода. Именно на этом акцентирует Secure Code Warrior, помогая разработчикам интегрировать безопасность в ежедневную практику — просто, в прикладной форме и даже в формате игры.

Возможности платформы Secure Code Warrior:

Практические упражнения. Разработчики тренируются на реальном коде (Java, .NET, Python, JavaScript и др.), а не в искусственных средах.

Разработчики тренируются на реальном коде (Java, .NET, Python, JavaScript и др.), а не в искусственных средах. Элемент игры. Турниры, челленджи и внутренние соревнования повышают мотивацию команд эффективнее классических курсов.

Турниры, челленджи и внутренние соревнования повышают мотивацию команд эффективнее классических курсов. Фокус на реальных угрозах. SQL Injection, XSS, CSRF и другие уязвимости из OWASP Top 10 отрабатываются ещё до выхода продукта в релиз.

SQL Injection, XSS, CSRF и другие уязвимости из OWASP Top 10 отрабатываются ещё до выхода продукта в релиз. Персонализация. Учебный контент подбирается в зависимости от роли — бэкенд, фронтенд, мобайл, DevOps или тестирование.

Учебный контент подбирается в зависимости от роли — бэкенд, фронтенд, мобайл, DevOps или тестирование. DevSecOps -интеграция. Платформа легко встраивается в CI/CD (Jira, GitHub, GitLab), чтобы безопасность была частью процесса разработки.

Платформа легко встраивается в CI/CD (Jira, GitHub, GitLab), чтобы безопасность была частью процесса разработки. Масштабируемость. Банки, государственные структуры и крупные корпорации уже обучают на ней тысячи своих разработчиков одновременно.

Фактически Secure Code Warrior — это «тренажёр по кибербезопасности для программистов», который помогает снизить количество уязвимостей в коде и сделать цифровые продукты надёжнее.

Признание на глобальном уровне

Инновационность Secure Code Warrior подтверждают многочисленные награды. Gartner в 2022 году включил компанию в перечень Cool Vendors in Software Engineering , The Software Report отметил её среди Top 25 Cybersecurity Companies of 2021 , а на Global InfoSec Awards 2021 Secure Code Warrior победила в номинации Most Innovative.

Что означает соглашение для рынка

Для партнёров и заказчиков появление Secure Code Warrior в портфеле BAKOTECH открывает доступ к одному из самых современных решений — уникальной платформе по обучению безопасному кодированию.

«Мы рады объявить о подписании дистрибьюторского соглашения с Secure Code Warrior и приветствовать этого вендора в нашей экосистеме. Как официальный дистрибьютор, BAKOTECH будет предоставлять партнёрам и заказчикам доступ к платформе, которая реально меняет подход к разработке — интегрирует безопасность с самого начала. Для нас важно, что этот инструмент теперь будет доступен на локальных рынках вместе с полной поддержкой и экспертизой нашей команды», — подчеркнул Евгений Бадах, CEO BAKOTECH.

Поддержка от BAKOTECH

BAKOTECH позиционирует себя как продолжение вендора на локальных рынках и оказывает партнерам полноценную поддержку:

консультации и помощь в выборе решений;

демо и пилотные проекты;

обучение команд;

техническая поддержка первой линии.

«Появление Secure Code Warrior — это шанс для бизнеса построить культуру безопасности в командах разработки. Мы готовы помогать партнёрам интегрировать платформу, обучать персонал и делать так, чтобы безопасность кода перестала быть “опцией”, а стала стандартом», — комментирует Мирослав Бондарь, директор департамента B1, BAKOTECH.

Протестировать Secure Code Warrior или получить консультацию можно, заполнив форму на сайте — команда BAKOTECH оперативно свяжется с вами.

Справка

О Secure Code Warrior

Secure Code Warrior — международный вендор в сфере application security. Его основной продукт — платформа для обучения безопасному кодированию, которая сочетает геймификацию, практические упражнения и интеграцию в DevSecOps.

О BAKOTECH

BAKOTECH — международный True Value-Added IT-дистрибьютор с более чем 20-летним опытом внедрения инновационных IT-решений. Вместе с партнёрами эксперты компании реализовали более 1000 успешных проектов в сферах кибербезопасности, цифровой инфраструктуры и информационных сетей.