Blockchain Life 2025 в Дубае: юбилейный форум соберет мировых криптолидеров и завершится эксклюзивным сетом Akon

28–29 октября 2025 года в Дубае состоится 15-й юбилейный Форум Blockchain Life — одно из крупнейших мировых событий, посвященных криптовалютам, Web3 и майнингу.

На мероприятии соберутся более 15 000 участников из 130 стран, включая предпринимателей, инвесторов, трейдеров и представителей ведущих блокчейн-компаний.

Мировые лидеры индустрии на одной площадке

На трёх сценах форума выступят руководители и основатели крупнейших проектов и брендов:

Рив Коллинз — сооснователь Tether

Раджат Сакхуджа — директор по блокчейну и цифровым активам в Mastercard

Джастин Сан — основатель TRON и эдвайзор HTX

и эдвайзор Сергей Хитров — основатель Help и Jets.Capital

и Фредерик Грегаард — CEO Cardano Foundation

Макс Краун — CEO TON Foundation

Элис Лиу — руководитель направления исследований в CoinMarketCap

Омар Элассар — управляющий директор Animoca Brands

Эовин Чен — CEO Trust Wallet

Андрей Грачёв — управляющий партнёр DWF Labs

Костас Халкиас — сооснователь и директор по криптографии Mysten Labs (Sui)

Даму Уинстон — руководитель направления Web3-инноваций и цифровых продуктов Amazon

Акшай Далал — руководитель направления по рискам и комплаенсу Google Cloud

Более 200 спикеров поделятся аналитикой по предстоящему буллрану, трендам DeFi, токенизации реальных активов и регуляторному ландшафту рынка.

Крупнейшая выставка индустрии

В экспо-зоне Форума будет представлено более 200 стендов, где ведущие компании, включая OKX, Bybit, KuCoin, HTX, Bitget, BingX, Ledger, Tron, Trust Wallet, MEXC, Bitmain, Canaan, Uminers, представят свои инновационные решения в области блокчейна и Web3.

Afterparty с Akon и Blockchain Life Week

Кульминацией события станет официальная Afterparty, где выступит мировая звезда Akon с эксклюзивным сетом, включающим хиты Smack That и Right Now (Na Na Na).

Вокруг Форума традиционно формируется Blockchain Life Week — неделя сайд-ивентов, митапов и вечеринок!