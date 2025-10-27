Nar объявил о назначении нового генерального директора

27 октября 2025 года компания Azerfon LLC (торговая марка «Nar») объявила о назначении Озгюра Генча новым генеральным директором компании.

Озгюр Генч имеет более 25 лет опыта работы в сфере телекоммуникаций, включая области ИКТ и сетевых технологий. Он занимал различные руководящие должности в ведущих компаниях отрасли, таких как Azerconnect Group (Азербайджан), Turkcell (Турция) и Lifecell (Украина), где внес значительный вклад в формирование успешных технологических стратегий и внедрение инновационных решений.

Он окончил факультет электротехники и электроники Yildiz Technical University (Технический университет Йылдыз) в Турции. Далее он успешно завершил программу «Цифровая трансформация и лидерство будущего» в престижной швейцарской бизнес-школе IMD.

Озгюр Генч сменил Гуннара Панке на посту генерального директора Nar. Гуннар Панке покинул компанию в связи с новыми карьерными возможностями.