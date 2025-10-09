IBM объединяется с Anthropic для интеграции ИИ-моделей Claude в корпоративные решения

Компании IBM и Anthropic объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого языковые модели Claude будут встроены в программные продукты IBM. Финансовые детали партнерства стороны не раскрывают.

Кроме того, компании подготовили совместное руководство, в котором описаны подходы к созданию, внедрению и поддержке корпоративных агентов на технологии искусственного интеллекта. В нем будет представлен Model Context Protocol (MCP) — открытый протокол от Anthropic для интеграции моделей с внешними ИТ-платформами.

Первым продуктом IBM, в который напрямую встроят ИИ-модели Claude, станет новая интегрированная среда разработки (IDE). Этот инструмент рассчитан на корпоративных инженеров-разработчиков и помогает автоматизировать задачи, например, модернизацию кода. Представители компании уже заявили, что в будущем добавит Claude и в другие свои программные решения.

Для Anthropic это очередной шаг к укреплению позиций на корпоративном рынке. В сентябре прошлого года стартап представил продукт Claude Enterprise, ориентированный на крупный бизнес, и сообщил о более чем 300 тыс. корпоративных клиентов. В этот понедельник, 6 октября, Anthropic объявил о своем крупнейшем корпоративном контракте – внедрении Claude в инфраструктуру Deloitte, в рамках которого модели стартапа станут доступны 470 000 сотрудникам консалтингового гиганта по всему миру.