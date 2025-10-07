spot_img
7 октября, 2025
ChatGPT еженедельно используют 800 млн. человек

ChatGPT

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) сообщил, что число еженедельно активных пользователей ChatGPT достигло 800 млн. человек, а сообщество разработчиков превысило 4 млн.

В августе OpenAI заявляла, что приближается к 700 млн. еженедельно активных пользователей, а в конце марте их количество составляло 500 млн.

«Сегодня 4 миллиона разработчиков используют OpenAI. Более 800 миллионов человек используют ChatGPT каждую неделю, и мы обрабатываем более 6 миллиардов токенов в минуту через API. Благодаря всем вам, ИИ превратился из простого развлечения в инструмент, который люди используют для ежедневного создания приложений», — сказал Альтман.

Глава OpenAI сделал это заявление во время основного доклада на мероприятии DevDay 2025, на котором компания показала ключевые обновления для своей экосистемы. Были анонсированы новые инструменты для создания приложений внутри ChatGPT, а также для построения более сложных агентных систем.

