ООО «AzInTelecom» приняло участие в «Baku Fintech Forum 2025», в котором также участвовали местные и региональные финансовые учреждения.

На форуме, прошедшем 9 октября в Баку, компания «AzInTelecom» представила интерактивный стенд, на котором посетители смогли ознакомиться с современными цифровыми услугами и продуктами компании.

На форуме директор коммерческого департамента «AzInTelecom» Фаррух Фараджуллаев рассказал о преимуществах, которые биометрические технологии приносят финансовому сектору. Он подчеркнул, что интеграция продуктов Цифровой платформы SİMA в финансовый сектор свидетельствует об успешном сотрудничестве с банками и финансовыми организациями. Также он отметил, что 15 из 22 банков, действующих в Азербайджане, уже используют решения SİMA.

Ф. Фараджуллаев добавил, что интеграция решения «SİMA İmza» с порталом Интернет-Налоговой Администрации для индивидуальных предпринимателей полностью завершена. Теперь предприниматели могут бесплатно пользоваться этими услугами в течение шести месяцев с промокодом «6AYPULSUZ».

«Baku Fintech Forum» запомнился панельными сессиями, посвящёнными ключевым темам, включая цифровой банкинг и платежи, будущее безопасности в финансовых технологиях и построение устойчивой экосистемы. В ходе обсуждений участники обменялись мнениями по различным направлениям финтеха. Представители «AzInTelecom» также рассмотрели перспективы новых партнёрств и укрепления деловых связей.

О компании AzInTelecom

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, предоставляет безопасные, надёжные и гибкие услуги для тех, кто ценит качество в цифровом мире. Основные направления деятельности компании охватывают облачные решения, цифровую подпись и идентификацию нового поколения, платформы для управления бизнесом и современные решения в области кибербезопасности. Благодаря данным решениям «AzInTelecom» предлагает пользователям современные технологии и занимает лидирующие позиции в области цифровой трансформации и инноваций.