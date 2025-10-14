Компания Apple объявила о ребрендинге стримингового сервиса Apple TV+, который начал работу весной 2019 года. Теперь он будет называться Apple TV, из наименования онлайн-кинотеатра уберут знак «+».

На сайте Apple и в приложении сервиса пока изменений нет. Правка вступит в силу в ближайшее время. В компании отметили, что изменение связано с «новой и яркой идентичностью» площадки. Что это означает — пока неясно. Теперь одинаковое название Apple TV носят три продукта компании: ТВ-приставка, приложение и стриминговый сервис.

Вместе с анонсом ребрендинга компания сообщила о предстоящем выходе блокбастера F1: The Movie («Формула-1») на Apple TV. Спортивная драма о гонщиках с Брэдом Питтом в главной роли появится в сервисе 12 декабря — спустя почти четыре месяца после релиза в «цифре».