6 октября, 2025
Через две недели будет запущена Grokipedia на базе ИИ

Илон Маск (Elon Musk) объявил о скором запуске онлайн-энциклопедии Grokipedia на базе ИИ. Это аналог Wikipedia без ограничений и цензуры, а также с доступом к более широкому набору ресурсов, которые можно использовать в качестве источников. Версия 0.1 ранней бета-версии Grokipedia будет опубликована через 2 недели, написал он на своей страничке с соцсети X.

Согласно данным, на платформе Grokipedia будет использоваться большая языковая модель Grok, которую задействуют для обработки огромных объемов данных из разных источников, включая Wikipedia. После изучения какого-то материала ИИ попытается установить, является ли эта информация полностью/частично правдивой или недостоверной. На основе полученного заключения Grok перепишет контент, удаляя из текста ложную информацию и дополняя материал в случае, если исходный текст был неполон.

Идея разработки платформы, которой занимается стартап xAI, возникла вследствие того, что зачастую статьи в Wikipedia редактируются с целью манипуляции информацией в пользу тех или иных групп. Маск отметил, что «Grokipedia станет крупнейшим в мире и наиболее точным источником знаний для людей и искусственного интеллекта без ограничений в использовании».

