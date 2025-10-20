spot_img
21 октября, 2025
ASUS dünyanın ilk 8K HDR monitorunu — ProArt Display PA32KCX təqdim etdi

ASUS rəsmi şəkildə ProArt Display PA32KCX modelini təqdim edib — bu, dünyanın ilk 8K qətnamə və HDR dəstəyinə malik monitorudur. İlk dəfə 2024-cü ildə NAB sərgisində nümayiş etdirilən cihaz 2025-ci ilin oktyabr ayının sonunadək satışa çıxarılacaq.

Yeni model vizual kontent sənayesi üçün nəzərdə tutulub və peşəkar tələblərə tam cavab verir. Monitor 32 düymlük 10-bitlik IPS ekranla təchiz olunub, 7680×4320 piksel (33 milyondan çox) qətnamə və 275 ppi sıxlıq təklif edir. MiniLED texnologiyası əsasında qurulan arxa işıqlandırma 4000-dən çox lokal qaralma zonasına malikdir. Parlaqlıq pikov səviyyədə 1200 nit, sabit rejimdə isə 1000 nit təşkil edir.

Rəng dəqiqliyi baxımından PA32KCX 99% AdobeRGB, 97% DCI-P3 və 100% sRGB rəng məkanlarını əhatə edir. Rəng sapması Delta E < 1 səviyyəsindədir. Qurğuda daxili kalibrator mövcuddur, həmçinin Calman və Light Illusion proqramları ilə uyğun işləyir. Ekranın səthində LuxPixel adlı əks-işığı azaldan örtük var.

Monitor HDR10, HLG və Dolby Vision formatlarını dəstəkləyir. Bağlantılar arasında iki HDMI 2.1, bir DisplayPort 2.1, iki Thunderbolt 4 (96 Vt enerji ötürmə ilə), USB-hab və KVM idarəetmə funksiyası yer alır. Yeniləmə tezliyi 60 Hz, cavab müddəti isə 5 ms təşkil edir.

ASUS ProArt Display PA32KCX-in satış qiyməti 8999 avro olacaq.

