16 октября, 2025
Apple iPad Air üçün Magic Keyboard-u qara rəngdə təqdim etdi

Apple iPad Air planşetləri üçün nəzərdə tutulmuş Magic Keyboard aksesuarının yeni — qara rəngli versiyasını satışa çıxarıb. İndiyədək bu klaviatura yalnız ağ rəngdə mövcud idi.

Yeni rəng dizayn baxımından iPad Pro üçün olan Magic Keyboard-a daha çox bənzəyir, lakin funksional baxımdan fərq yoxdur. Klaviatura hələ də düymə işıqlanması (backlight) ilə təchiz edilməyib və alüminium yerinə rezin və parça materiallarının birləşməsindən hazırlanıb.

Yeganə dəyişiklik — korpusun rəngidir. Klaviatura iPad Air (4-cü nəsil və daha yeniləri) ilə tam uyğundur.

Qiymətlər əvvəlki kimi qalır:

  • 11 düymlük model üçün — 269 ABŞ dolları,

  • 13 düymlük model üçün — 369 ABŞ dolları.

